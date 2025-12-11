El mundo de la investigación de mercados ha vivido una transformación profunda. Las preguntas de siempre —qué piensa la gente, cómo se comporta, por qué elige lo que elige— siguen vigentes, pero las herramientas para responderlas han cambiado. Hoy, la tecnología abre posibilidades que hace una década parecían lejanas, y en el Perú una de las compañías que mejor ha sabido adaptarse a este nuevo escenario es Datum Internacional.

Aunque se trata de una empresa fundada en el país, su crecimiento siempre ha tenido un enfoque más amplio. Su participación en asociaciones como ESOMAR y la red WIN le ha permitido conectarse con metodologías y buenas prácticas de distintos mercados del mundo. Esa mezcla de experiencia local con perspectiva internacional no solo fortaleció su rigor técnico, sino que también la llevó a desarrollar estudios en diversos países de Latinoamérica.

Pero lo que realmente ha marcado su evolución es la forma en que viene integrando nuevas herramientas a sus metodologías tradicionales. Hoy, su trabajo combina IA conversacional, comunidades online y digital listening, recursos que permiten observar conversaciones reales, explorar percepciones en tiempo real y analizar tendencias que emergen en el entorno digital.

Para la empresa, estas tecnologías no reemplazan el criterio humano, sino que lo potencian. La mirada del investigador sigue siendo clave para interpretar lo que los datos no dicen a simple vista. Por eso, el enfoque de Datum parte de una premisa clara: la inteligencia artificial es útil, pero la inteligencia humana sigue siendo esencial para entender a las personas de verdad.

Ese equilibrio ha sido una de las razones por las que la compañía ha recibido diversos reconocimientos a lo largo de los años, además de la certificación ISO, que avala la calidad y consistencia de sus procesos. En un sector donde la precisión es fundamental, estos estándares se vuelven un respaldo indispensable.

Hoy, Datum busca seguir fortaleciendo ese camino. Su objetivo no es solo medir, sino ayudar a que organizaciones públicas y privadas tomen decisiones más estratégicas, informadas y alineadas con un contexto que cambia muy rápido. Porque, al final, el aporte de la investigación no está en acumular datos, sino en convertirlos en conocimiento que sirva para entender mejor a la gente.

Conectados por tecnología, respaldados con campo real.

Si quieres conocer cómo Datum puede acompañar a tu organización con insights accionables e inteligencia de datos, puede escribirles a datum@datum.com.pe, llamar al (01) 123-4567 o visitar www.datum.com.pe.

Reportaje publicitario