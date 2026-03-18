Resumen

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El sistema ADAS de Geely representa uno de los avances más relevantes en materia de seguridad automotriz. (Foto: Geely)
El sistema ADAS de Geely representa uno de los avances más relevantes en materia de seguridad automotriz. (Foto: Geely)
Por Content LAB

Hoy la seguridad es uno de los factores que más pesan al elegir un vehículo. En ese contexto, los sistemas ADAS (Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor) empiezan a ganar protagonismo en la industria automotriz, al integrar tecnologías capaces de detectar riesgos y asistir al chofer.