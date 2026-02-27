En el panorama de la salud pública peruana, los complejos hospitalarios Alberto Barton y Guillermo Kaelin —operados por IBT Group, empresa especializada en gestión hospitalaria bajo modelos de asociación público-privada— cerraron 2025 con resultados que reflejan el impacto de un enfoque basado en eficiencia operativa y atención centrada en el paciente. Con más de 2.3 millones de atenciones totales, estos centros destacan no solo por su volumen asistencial, sino por alcanzar niveles de satisfacción superiores al 90%.

Las cifras reflejan el impacto real de esta operación: más de 2.1 millones de atenciones médicas, 537 mil emergencias atendidas durante el año pasado y alrededor de 20 mil cirugías realizadas. A ello se suma un abastecimiento de medicamentos que se mantuvo en 99%, garantizando la continuidad del tratamiento para los asegurados de EsSalud.

Esta eficiencia es posible gracias al modelo de Asociación Público-Privada (APP) Bata Blanca. Bajo este esquema, el Estado peruano mantiene la propiedad y supervisión del servicio, mientras IBT Group asume la gestión integral, que incluye personal clínico, tecnología, logística y mantenimiento, con el objetivo de optimizar recursos y reducir tiempos de espera.

En un contexto donde el sistema de salud peruano enfrenta presión creciente por demanda asistencial, brechas de infraestructura y necesidad de optimizar recursos públicos, los modelos de colaboración público-privada han ganado protagonismo como alternativa para mejorar la eficiencia y calidad del servicio. Experiencias como la de Barton, en el Callao, y Kaelin, en Villa María del Triunfo, reflejan cómo la gestión integrada busca responder a estos desafíos mediante estándares internacionales, medición permanente de indicadores y procesos orientados a resultados.

“Operamos con eficiencia, seguridad y responsabilidad. Los resultados de 2025 reflejan equipos que ponen al paciente al centro de todos los procesos”.

— Agueda Amaya, gerente general de IBT Group Perú.

El modelo también recibió validación internacional durante el foro PPP Américas 2025 realizado en Lima, donde delegaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y expertos del sector visitaron los hospitales Barton y Kaelin para conocer su operación. Los asistentes destacaron la capacidad de replicar este modelo de gestión hospitalaria eficiente en otros países de la región.

Un componente clave es el laboratorio clínico de última generación implementado por IBT Group, una infraestructura capaz de procesar hasta 4.300 pruebas por hora mediante automatización avanzada y robots preanalíticos de marcas líderes como Roche. Esta capacidad permite diagnósticos más rápidos y precisos, facilitando decisiones clínicas oportunas.

Gracias a la metodología Lean y protocolos internacionales CLSI, el laboratorio ha alcanzado niveles de satisfacción cercanos al 90% durante seis meses consecutivos. La automatización no solo agiliza los resultados, sino que minimiza el error humano, elevando la seguridad del paciente.

Para sostener esta infraestructura, IBT Group cuenta con una Unidad de Mantenimiento (UMA) que garantiza una disponibilidad operativa superior al 98%. Esta unidad gestiona más de 4.700 equipos biomédicos y electromecánicos bajo un enfoque de Facility Management especializado en salud.

La UMA no solo repara; aplica mantenimiento predictivo mediante inteligencia artificial y sistemas digitalizados que mejoran la eficiencia energética hasta en un 15%. Este enfoque asegura que los centros médicos funcionen sin interrupciones, permitiendo que los médicos se enfoquen exclusivamente en el cuidado del paciente.

Este compromiso con la excelencia llevó a IBT Group a ser premiada como “Empresa Peruana del Año 2024”, mientras que su presidente, José Ramón Brea, recibió un reconocimiento especial por su liderazgo estratégico. Estas distinciones no solo celebran un año de gestión exitosa, sino que refuerzan el posicionamiento de la organización como un operador hospitalario referente, enfocado en la eficiencia, la innovación tecnológica y la sostenibilidad. Con más de 12 años de experiencia consolidada en el Perú, IBT Group busca consolidar su apuesta por la transformación del sistema de salud nacional, apoyándose en innovación tecnológica, eficiencia operativa y modelos de gestión colaborativa.

