La Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) presenta su carrera de Ingeniería Biomédica. Una especialidad que forma profesionales capaces de responder a los desafíos actuales del sistema de salud mediante la ciencia, la innovación y la tecnología aplicada.

Gracias a los conocimientos en ciencias básicas y principios de ingeniería, los estudiantes diseñan y crean nuevas soluciones que responden a los problemas médicos existentes en las distintas etapas de la medicina, como son la prevención, detección, tratamiento, diagnóstico por imágenes y rehabilitación.

Así se beneficia de forma directa a las personas con cualquier tipo de problema de salud, y se mejora su calidad de vida y perspectivas de recuperación.

De esta forma, los ingenieros biomédicos son una pieza clave para salvar y recuperar vidas, algo que históricamente solo se vinculaba a las profesiones tradicionales de la salud. Con más de 90 años de trayectoria en la formación de ingenieros, la Facultad de Ciencias e Ingeniería apuesta por una carrera que integra la salud y la ciencia con conocimientos de electrónica, programación, mecánica, biomateriales y gestión, con una visión humanista de los problemas y con un plan de estudios alineado con los estándares internacionales.

Tecnología de avanzada

La carrera cuenta con una infraestructura especializada y laboratorios equipados con tecnología de última generación, donde los estudiantes desarrollan proyectos desde los primeros ciclos. A ello se suma un sólido vínculo con organizaciones de los sectores de salud, tecnología y equipamiento médico, que permite a los estudiantes acercarse tempranamente al entorno profesional y conocer, de primera mano, los retos que se encuentran en el campo laboral.

Asimismo, cuenta con convenios con universidades del extranjero para que los estudiantes puedan realizar intercambios académicos en todas las regiones del mundo, fortaleciendo su perspectiva profesional y formación internacional.

¿Quieres conocer una carrera que conecta la ingeniería con la salud? Conoce todo sobre Ingeniería Biomédica aquí

Generadores de bienestar

Durante su formación, los estudiantes desarrollan proyectos orientados a crear dispositivos médicos, sistemas de monitoreo, soluciones de rehabilitación y aplicaciones de inteligencia artificial para la salud.

Los ingenieros biomédicos de la PUCP tienen un amplio campo laboral y pueden desempeñarse en áreas como imágenes médicas, ingeniería de tejidos y biomateriales, biomecánica, rehabilitación, así como en la gestión y creación de equipamiento, infraestructura y nuevos servicios clínicos.

Todo en un campus que se caracteriza por su activa vida universitaria, con múltiples opciones deportivas, artísticas, sociales y culturales, que complementan la formación académica.Con esta carrera, la PUCP reafirma su liderazgo como formadora de ingenieros en el país y consolida su oferta con una carrera orientada al bienestar y a la innovación en salud. La Ingeniería Biomédica responde a las exigencias globales y busca contribuir al desarrollo del Perú desde la ciencia y la tecnología aplicada al servicio de la vida.

Si estás interesado en conocer más sobre esta fascinante carrera y las oportunidades que ofrece, te invitamos a hacer click aquí.

Reportaje publicitario