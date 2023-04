Quizás unos de los aspectos más atrayentes de la vida son aquellos que no se pueden explicar y a los que al mismo tiempo no podemos resistirnos. Uno de ellos es la sensualidad que siente y que transmite una mujer sin dar mayores explicaciones, que captura en su misterio y es imposible no sentirla, como la de la mujer Vibranza Addiction.

Ella es un enigma que envuelve, haciendo que las personas a su alrededor no puedan dejar de mirarla y de pensar en ella; el hecho de no saber bien cómo lo hace o para qué lo hace, logra que nadie pueda resistirse a su sensualidad y al deseo de querer resolver el misterio, el cual pase lo que pase, siempre se mantendrá.

El aroma de la seducción

El nuevo Vibranza Addiction de ésika, un adictivo perfume floral oriental, cuenta con un aroma sensual y envolvente gracias a sus ingredientes premium de la alta perfumería. Por su parte, las exclusivas notas de maderas oud aportan un fondo tanto cálido como envolvente, y, brindan intensidad y una muy larga duración. Finalmente, el exclusivo licor de cassis da un brillo frutal a este perfume floral oriental. Una mezcla única que hace que este perfume tenga un aroma envolvente que deja huella en cada paso.

Calidad superior de la alta perfumería

Todos los perfumes de ésika están elaborados con altos estándares de calidad a nivel mundial, lo que permite tener productos cinco estrellas que cumplen con más de lo que prometen. Esto se debe a que son creados junto a algunos de los mejores perfumistas de alrededor del mundo, logrando aromas exquisitos de alta calidad y larga duración que los hacen inolvidables.

8 de 10 mujeres que probaron Vibranza Addiction la comprarían.**

Por si fuera poco, toda la alta perfumería de ésika, incluyendo por supuesto a Vibranza Addiction, ha sido elaborada bajo el exclusivo proceso ESSENT TECH, que maximiza la calidad y duración del aroma gracias a la maceración perfecta, logrando productos irresistibles de otro nivel.

Adquiere o conoce más sobre los perfumes de ésika a través de las consultoras ésika, tiendas físicas de la marca o en www.esika.com

*Según data interna de venta en términos de volumen en países de comercialización, período de 10/2021 a 09/2022.

**Resultados de la evaluación interna a 104 mujeres (agosto, 2022).

