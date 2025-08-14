La vida diaria en casa exige una conexión que funcione según las necesidades. Clases virtuales, reuniones de trabajo, series en streaming, videojuegos o videollamadas familiares: todo ocurre simultáneamente. Las familias peruanas necesitan mucho más que internet: necesitan una solución digital confiable.
Claro lo entiende y tiene una propuesta que integra tecnología, soporte y entretenimiento. Por eso, Claro es la fibra que te da más: más tecnología, más fluidez, más estabilidad y más rendimiento, incluso con varios dispositivos conectados al mismo tiempo.
Pero lo que hace que Claro realmente te dé más son beneficios concretos que marcan la diferencia:
- Calidad de atención al cliente: Según el Ranking de Calidad de Atención al Usuario del OSIPTEL, Claro ha sido reconocido como el operador líder en calidad de atención en 2023 y 2024. Cuenta con más de 200 Centros de Atención al Cliente en todo el país, más de 1 500 asesores en call center y soluciones digitales como la app Mi Claro, que brinda soporte en la palma de tu mano.
- Más velocidad para siempre mientras seas Full Claro: Al combinar tu internet fijo Claro Hogar con un plan móvil desde Max 29.90, puedes duplicar la velocidad de tu internet fijo y obtener hasta 50 % más gigas en tu línea móvil, todos los meses.
- Descuentos en equipos: Full Claro también te da acceso a precios especiales en equipos postpago seleccionados, para que renueves tu tecnología ahorrando.
- Entretenimiento incluido: Con Claro video accedes a series y películas, incluyendo títulos de Paramount+. Si el fútbol es parte de tu vida, podrás ver el campeonato peruano y las mejores ligas del mundo con L1 MAX y ESPN. Además, el plan Superior Pro incluye HBO y acceso a HBO Max.
- Beneficios para tu día a día: Claro Club, el programa de beneficios de Claro, ofrece descuentos en restaurantes, entretenimiento, viajes, compras y eventos.
UN ECOSISTEMA QUE CONECTA TODO
Claro ha construido un ecosistema digital que va más allá de ofrecer internet: busca acompañarte en cada momento del día con valor agregado. No se trata solo de conectarte, sino de darte acceso a experiencias completas y personalizadas, respaldadas por atención óptima y tecnología de última generación.
Los planes Claro Hogar y Max Ilimitado están disponibles para clientes DNI y RUC 10 con negocio, sujetos a evaluación crediticia, cobertura y facilidades técnicas. Para más información sobre planes, cobertura, cómo ser Full Claro y restricciones de los beneficios, visita claro.pe y descubre cómo llevar tu experiencia digital al siguiente nivel.
Estudio de la Calidad de Atención - OSIPTEL
https://repositorio.osiptel.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12630/957/Calidad%20de%20Atenci%C3%B3n%20Resultados%202024-IV.pdf?sequence=1&isAllowed=y