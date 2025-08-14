La vida diaria en casa exige una conexión que funcione según las necesidades. Clases virtuales, reuniones de trabajo, series en streaming, videojuegos o videollamadas familiares: todo ocurre simultáneamente. Las familias peruanas necesitan mucho más que internet: necesitan una solución digital confiable.

Claro lo entiende y tiene una propuesta que integra tecnología, soporte y entretenimiento. Por eso, Claro es la fibra que te da más: más tecnología, más fluidez, más estabilidad y más rendimiento, incluso con varios dispositivos conectados al mismo tiempo.

Pero lo que hace que Claro realmente te dé más son beneficios concretos que marcan la diferencia:

Calidad de atención al cliente: Según el Ranking de Calidad de Atención al Usuario del OSIPTEL, Claro ha sido reconocido como el operador líder en calidad de atención en 2023 y 2024. Cuenta con más de 200 Centros de Atención al Cliente en todo el país, más de 1 500 asesores en call center y soluciones digitales como la app Mi Claro , que brinda soporte en la palma de tu mano.

Al combinar tu internet fijo Claro Hogar con un plan móvil desde Max 29.90, puedes duplicar la velocidad de tu internet fijo y obtener hasta 50 % más gigas en tu línea móvil, todos los meses. Descuentos en equipos: Full Claro también te da acceso a precios especiales en equipos postpago seleccionados, para que renueves tu tecnología ahorrando.

Full Claro también te da acceso a precios especiales en equipos postpago seleccionados, para que renueves tu tecnología ahorrando. Entretenimiento incluido: Con Claro video accedes a series y películas, incluyendo títulos de Paramount+. Si el fútbol es parte de tu vida, podrás ver el campeonato peruano y las mejores ligas del mundo con L1 MAX y ESPN. Además, el plan Superior Pro incluye HBO y acceso a HBO Max.

Con Claro video accedes a series y películas, incluyendo títulos de Paramount+. Si el fútbol es parte de tu vida, podrás ver el campeonato peruano y las mejores ligas del mundo con L1 MAX y ESPN. Además, el plan Superior Pro incluye HBO y acceso a HBO Max. Beneficios para tu día a día: Claro Club, el programa de beneficios de Claro, ofrece descuentos en restaurantes, entretenimiento, viajes, compras y eventos.

UN ECOSISTEMA QUE CONECTA TODO

Claro ha construido un ecosistema digital que va más allá de ofrecer internet: busca acompañarte en cada momento del día con valor agregado. No se trata solo de conectarte, sino de darte acceso a experiencias completas y personalizadas, respaldadas por atención óptima y tecnología de última generación.

Los planes Claro Hogar y Max Ilimitado están disponibles para clientes DNI y RUC 10 con negocio, sujetos a evaluación crediticia, cobertura y facilidades técnicas. Para más información sobre planes, cobertura, cómo ser Full Claro y restricciones de los beneficios, visita claro.pe y descubre cómo llevar tu experiencia digital al siguiente nivel.

