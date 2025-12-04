El mundo del trabajo está cambiando más rápido que nunca y las áreas de recursos humanos necesitan herramientas que les permitan enfrentar estos desafíos de manera estratégica. En este contexto, Buk se presenta como una solución que centraliza tareas, optimiza la gestión del talento y facilita la transformación digital, optimizando el tiempo para la toma de decisiones estratégicas y el desarrollo de los colaboradores.

Según el Estudio de Tendencias 2026 de Buk, la digitalización y la inteligencia artificial marcarán seis grandes líneas de evolución para la gestión de personas en América Latina. Estas tendencias apuntan a una transformación profunda del rol de Recursos Humanos, orientándose hacia una gestión más estratégica, basada en datos y enfocada en la experiencia del colaborador.

NUEVAS TENDENCIAS DE IA PARA LA GESTIÓN DE PERSONAS

Las organizaciones están evolucionando hacia modelos centrados en capacidades y no en cargos. En esta línea, la tendencia del Ecosistema de habilidades IA plantea el uso de inteligencia artificial para mapear y validar competencias mediante sistemas como marketplaces internos de talento o pasaportes digitales. Este enfoque permite identificar habilidades reales dentro de los equipos y facilita la movilidad interna, impulsando estructuras laborales más dinámicas y adaptables.

La aceleración tecnológica ha creado la necesidad de acompañamiento continuo para el desarrollo profesional. Por eso surge AI Career Coach, que propone asistentes digitales capaces de orientar trayectorias laborales, sugerir capacitaciones y entregar retroalimentación personalizada. Con esta mirada, el aprendizaje se vuelve más accesible y contextualizado, fortaleciendo la autogestión y el crecimiento de cada colaborador.

El bienestar laboral también es un eje clave del estudio. A través de la tendencia de Digital Twins, se plantea el uso de réplicas virtuales de equipos para simular dinámicas de trabajo y anticipar escenarios internos. Estos modelos permiten analizar carga laboral, colaboración y distribución de tareas con una visión más precisa, ofreciendo a las organizaciones un enfoque preventivo en la gestión del bienestar.

Por otro lado, los procesos de selección están migrando hacia evaluaciones más integrales. A través de Beyond the CV, el estudio anticipa metodologías que incorporan IA para analizar habilidades, comunicación y potencial de los candidatos. Entrevistas asíncronas, biodata y pruebas conductuales permiten ampliar la mirada más allá de la experiencia previa, acercándose a modelos de meritocracia basados en capacidades reales.

En el ámbito ético, la gobernanza colaborativa de la IA plantea la importancia de que los colaboradores participen en la supervisión y diseño de los sistemas algorítmicos que los evalúan. La transparencia, los comités éticos y los espacios de revisión compartida se proyectan como elementos centrales para fortalecer la confianza y asegurar un uso justo de la tecnología dentro de las organizaciones.

Finalmente, el estudio incorpora la tendencia Todos somos líderes, que propone un nuevo modelo para los roles de entrada basado en el marco DVI: dirigir, validar e integrar. Este enfoque plantea que, con la automatización de tareas operativas, los colaboradores con perfiles junior asumirán responsabilidades estratégicas desde el inicio, aprendiendo a coordinar agentes de IA, revisar resultados y conectarlos con los objetivos del negocio.

IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN RR.HH.

En este escenario de tendencias digitales y cambios constantes, contar con herramientas que acompañen la evolución del trabajo se vuelve esencial. El software integral de Buk permite integrar procesos clave en un solo sistema, fortaleciendo la coordinación interna y facilitando que los equipos de recursos humanos asuman un rol más estratégico dentro de sus organizaciones.

