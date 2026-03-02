Hay situaciones cotidianas que todos los que conducimos hemos vivido: estacionas el auto y, horas después, dudas unos segundos sobre el lugar exacto donde lo dejaste. O te alejas y aparece esa pregunta en tu mente: “¿Estará todo bien?”. En un entorno donde la tecnología está presente en nuestra vida diaria, la movilidad también empieza a transformarse.

Para Toyota, esa evolución responde a una necesidad concreta del conductor actual. “Con Toyota Connect buscamos que el cliente sienta que su auto está siempre con él. La conectividad ya no es un accesorio, es parte de la experiencia de uso”, explica José Ramírez, Especialista Senior de Conectividad de Toyota del Perú. La propuesta apunta a integrar innovación que realmente aporte valor en el día a día.

Bajo esa lógica, Toyota Connect plantea un ecosistema de conectividad integrada que acompaña al conductor en todo momento. Consciente que hoy tener un vehículo no solo implica trasladarse de un punto a otro, sino que también supone contar con información, respaldo y herramientas que amplíen el control incluso lejos del volante.

CONECTIVIDAD INTEGRADA DESDE FÁBRICA

Un aspecto clave es que Toyota Connect no es simplemente una aplicación descargable. Se trata de una especificación del vehículo, disponible en modelos nuevos seleccionados que incorporan un dispositivo de geolocalización y telemetría. Este equipamiento permite acceder a los Servicios de Conectividad Toyota, que combinan geolocalización y telemetría para ofrecer información y asistencia en tiempo real.

En la práctica, el usuario puede ubicar su vehículo en tiempo real desde el celular, solicitar asistencia vial y auxilio SOS las 24 horas del día, y agendar citas de mantenimiento a nivel nacional de forma sencilla. Además, el sistema ofrece soporte de recuperación en caso de robo y acceso al historial de mantenimientos y campañas vigentes, facilitando una gestión más ordenada.

Desde Toyota del Perú explican que el objetivo es ofrecer herramientas que reduzcan incertidumbre y optimicen tiempos, permitiendo al conductor tomar decisiones informadas sobre el uso y estado de su auto sin complicaciones.

EXPERIENCIA TECNOLÓGICA EN DOS VERSIONES

La innovadora tecnología japonesa está disponible en dos versiones: Toyota Connect Total y Toyota Connect Plus, según el modelo, versión y año del vehículo. La primera concentra las funcionalidades esenciales vinculadas a ubicación, asistencia y mantenimiento, mientras que la segunda amplía el alcance con herramientas de monitoreo y control remoto más avanzadas.

“Con Toyota Connect Plus damos un paso adicional en telemetría y gestión a distancia. El cliente puede acceder a información más detallada y tener un mayor nivel de control sobre su vehículo”, comenta Ramírez, Entre esas funciones se encuentran el bloqueo de motor, la configuración de geocercas y alertas de velocidad, así como la posibilidad de revisar el estado de encendido, el nivel de combustible y tener un diagnóstico remoto que permite mantener tu vehículo en perfectas condiciones. También se puede consultar el historial de viajes y habilitar un Wi-Fi hotspot dentro del vehículo.

Toyota Connect se ofrece de manera gratuita hasta por tres años en modelos nuevos seleccionados que cuentan con el equipamiento correspondiente. Así, la tecnología forma parte del vehículo desde el inicio, alineándose con el concepto de campaña: “Tu auto, siempre contigo”.

Conoce más sobre las funcionalidades, disponibilidad y beneficios de Toyota Connect a través de www.toyotaperu.com.pe/toyota-connect .