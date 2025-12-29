La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta central en la transformación de la ingeniería a nivel global. Automatización, robótica, telecomunicaciones, energía, gestión de datos y ciberseguridad son hoy disciplinas impulsadas por esta tecnología. En respuesta a ese escenario, la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) anunció la creación de su nueva Facultad de Ingeniería e Inteligencia Artificial.

La propuesta busca responder a una necesidad concreta del entorno tecnológico actual: formar profesionales preparados para un mercado laboral marcado por la automatización, el uso intensivo de datos y la innovación constante. Para ello, la inteligencia artificial deja de ser un curso aislado y pasa a integrarse como una competencia transversal en todos los programas de la facultad.

Uno de los pilares de esta nueva facultad es el USIL DataLab, un centro orientado al desarrollo de tecnologías computacionales, investigación aplicada y capacitación en inteligencia artificial y uso eficiente de datos. A este espacio se suman laboratorios especializados en automatización, robótica, machine learning, sistemas autónomos y ciberseguridad.

La estructura académica está alineada a áreas como inteligencia artificial y aprendizaje automático, ciencia de datos, robótica inteligente, ingeniería de software avanzada, computación en la nube y ética de la IA. El enfoque es multidisciplinario y flexible, con aplicaciones en sectores como salud, educación, industria, finanzas, agroindustria y servicios.

En la experiencia formativa, la facultad incorpora proyectos interdisciplinarios desde los primeros ciclos, retos de automatización y análisis de datos basados en problemas reales del país, hackathons y trabajos colaborativos con empresas y organizaciones. Además, la propuesta contempla alianzas con universidades, empresas tecnológicas y centros de investigación internacionales.

Con esta nueva facultad, la USIL redefine su modelo de formación en ingeniería y apunta a preparar profesionales con un perfil moderno, orientado a las tecnologías que ya están transformando el mercado laboral y los procesos productivos.

Conoce más sobre la Facultad de Ingeniería e Inteligencia Artificial de USIL.

