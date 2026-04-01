Resumen

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En la Cuenta Ganadora de BBVA, desde S/1,500, cada sol es una oportunidad más para acumular chances de participar en el programa concurso “Atrapa tus sueños". (Foto: BBVA Perú)
En la Cuenta Ganadora de BBVA, desde S/1,500, cada sol es una oportunidad más para acumular chances de participar en el programa concurso “Atrapa tus sueños". (Foto: BBVA Perú)
Por Content LAB

La temporada de utilidades es uno de los momentos más esperados por muchos trabajadores en Perú. Este ingreso extraordinario suele destinarse a distintos objetivos: desde pagar deudas hasta realizar compras importantes o concretar planes personales.