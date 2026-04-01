La temporada de utilidades es uno de los momentos más esperados por muchos trabajadores en Perú. Este ingreso extraordinario suele destinarse a distintos objetivos: desde pagar deudas hasta realizar compras importantes o concretar planes personales.

Sin embargo, también puede ser una oportunidad para mirar más allá del corto plazo y evaluar alternativas que permitan darle un mayor valor a ese dinero, sin dejar de tenerlo disponible cuando sea necesario.

En ese contexto, el ahorro cobra un rol clave. Más allá de guardar el dinero, hoy existen alternativas que permiten darle un propósito adicional, convirtiéndolo en una herramienta para acercarse a metas más ambiciosas.

Un buen momento para tomar decisiones financieras

Recibir utilidades puede ser un buen momento para organizar las finanzas con mayor perspectiva. Parte del dinero puede destinarse a proyectos personales o familiares, mientras que otra parte puede orientarse al ahorro, como una forma de generar nuevas oportunidades.

Según BBVA, este periodo abre la posibilidad de evaluar opciones que no solo permitan mantener la liquidez, sino también incentivar hábitos de ahorro más constantes, alineados a metas personales y familiares.

Asignar un porcentaje del ingreso extraordinario al ahorro puede ayudar a aprovechar mejor ese dinero y, con el tiempo, contribuir a una mayor estabilidad financiera.

Una alternativa que convierte el ahorro en oportunidades

Entre las opciones de ahorro, la Cuenta Ganadora de BBVA se presenta como una alternativa para quienes buscan darle un propósito adicional a su dinero.

Solo necesitan abrir una Cuenta Ganadora desde S/1,500, cada sol es una oportunidad más para acumular chances de participar en el programa concurso “Atrapa tus sueños”, donde podrás ganar distintos premios, viajes, experiencias únicas o uno de los pases a la Gran Final por los 10 millones de soles

“Atrapa tus sueños” ya ha premiado a más de 100 clientes a nivel nacional. El programa se graba en los estudios de América Televisión y, con la conducción de Cristian Rivero, te puedes llevar una experiencia increíble donde tu mayor sueño puede hacerse realidad.

De esta forma, el ahorro no solo cumple un rol financiero, sino que también se convierte en una motivación para construir hábitos sostenibles en el tiempo.

“Atrapa tus sueños” ya ha ido premiando a más de 100 clientes a nivel nacional. (Imagen: BBVA Perú)

Reportaje Publicitario