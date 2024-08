Este 6 de agosto, Lima se prepara para un feriado que podría alterar la rutina de muchos ciudadanos. Sin embargo, la gran pregunta en la mente de todos es: ¿Abrirán los bancos en esta fecha? Si tienes trámites pendientes o necesitas realizar operaciones bancarias, conocer los horarios de atención de BCP, Interbank, BBVA y otros será crucial. Entérate de todos los detalles en la siguiente nota.

¿ABREN LOS BANCOS ESTE FERIADO 6 DE AGOSTO EN LIMA?

Este martes 6 de agosto, los peruanos disfrutarán de un día feriado en conmemoración de la Batalla de Junín, un evento crucial en la consolidación de la independencia del Perú en 1824. Como resultado, varios servicios, incluidas las instituciones bancarias, se verán afectados. En Lima, las principales entidades financieras, como Interbank, BCP, Banbif y BBVA, han confirmado que no abrirán sus puertas al público en este feriado. Aunque Scotiabank no ha respondido oficialmente y el Banco de la Nación no ha emitido un comunicado, es probable que sigan la misma pauta de cierre.

Durante este feriado, los clientes de estas entidades bancarias deberán recurrir a servicios digitales y consultas en línea para gestionar sus necesidades bancarias. Interbank ha indicado que estará disponible para consultas a través de sus redes sociales y WhatsApp. El BBVA ha comunicado que reanudará su horario regular el miércoles, de 9:00 a 18:00. Por lo tanto, los usuarios deben planificar sus actividades bancarias con antelación y utilizar las plataformas en línea para cualquier consulta urgente durante este día de descanso.

¿CUÁLES SON LOS HORARIOS DE ATENCIÓN EN BCP, INTERBANK, BBVA Y OTROS BANCOS ESTE FERIADO 6 DE AGOSTO?

El feriado del 6 de agosto afectará los horarios de atención de los principales bancos en Lima. Interbank, BCP, Banbif y BBVA han confirmado que no abrirán sus sucursales al público en esta fecha. Esto significa que los clientes no podrán realizar transacciones en persona, como depósitos, retiros o consultas directas en las sucursales. Sin embargo, Interbank ha puesto a disposición su servicio de atención al cliente a través de WhatsApp y sus redes sociales para consultas urgentes. El BBVA ha anunciado que sus oficinas reabrirán en el horario habitual de 9:00 a 18:00 el miércoles, día siguiente al feriado.

Para aquellos que necesiten realizar transacciones bancarias durante el feriado, se recomienda utilizar los servicios en línea y aplicaciones móviles de los bancos, que seguirán operativos. Los cajeros automáticos también estarán disponibles para retiros y otras transacciones básicas. Es importante que los usuarios planifiquen con anticipación y aprovechen estas alternativas digitales para evitar inconvenientes debido al cierre de las sucursales bancarias en este día festivo.

¿POR QUÉ ESTE 6 DE AGOSTO ES FERIADO NACIONAL?

El 6 de agosto ha sido declarado feriado nacional en Perú para conmemorar la batalla de Junín, un evento crucial en la historia de la independencia sudamericana. La Ley N.° 31530, promulgada en agosto de 2022 y publicada en el diario oficial El Peruano, establece esta fecha para honrar la victoria patriota liderada por Simón Bolívar en 1824. La batalla de Junín, también conocida como la “batalla silenciosa”, preparó el terreno para la decisiva batalla de Ayacucho, que aseguró la liberación definitiva de la región del dominio español. Esta conmemoración es un reconocimiento al sacrificio y valentía de los combatientes que lucharon por la independencia.

Además de su importancia histórica, la nueva normativa garantiza que los empleados no tendrán que asistir a sus lugares de trabajo y recibirán el pago habitual correspondiente a otros feriados. En caso de que los trabajadores deban laborar, se presentan dos escenarios: recibir un día de descanso compensatorio o, en su defecto, ser remunerados con tres pagos: uno por el feriado, otro por el trabajo realizado y una sobretasa del 100%. Esta medida, supervisada por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), busca asegurar el cumplimiento de las normas laborales y garantizar los derechos de los trabajadores peruanos.

¿CUÁNTO DEBEN PAGARTE SI TRABAJAS UN FERIADO?

Los conceptos a recibir por trabajar un día feriado son: el pago por el día feriado, el pago por la mano de obra efectuada y la sobretasa del 100%. En ese sentido, un trabajador tiene el derecho a recibir una triple compensación si es que llega a trabajar un feriado, en el caso en que su empleador no le otorgue un descanso adicional en otra fecha para sustituir a esta.

En el caso de una persona que percibe un salario de 50 soles diarios y trabaja los feriados, deberá recibir 50 soles por el feriado (un monto que ya está incluido en su remuneración regular), otro pago de 50 soles por el día trabajado y, por último, una sobretasa del 100%, es decir, otros 50 soles. De esta forma, se concluye que el pago será de 150 soles.

Recuerda que los trabajadores de micro y pequeñas empresas también tienen derecho a los descansos remunerados en los días considerados como feriados nacionales de manera oficial.