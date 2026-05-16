El pasado 12 y 13 de abril, miles de peruanos acudieron a las urnas para elegir entre un récord de 35 candidatos presidenciales, así como a senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino. A pesar de una serie de problemas que tuvo la jornada debido a la falta de distribución del material electoral en ciertas partes de la capital, esto ocasionó retrasos en la instalación de mesas y ausencias de ciudadanos designados para recibir los votos. Aun así, gran parte de la población habilitada logró cumplir con su deber cívico. Por ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció los resultados oficiales al 100 % de la primera vuelta, ubicando en primer lugar a Keiko Fujimori, seguido de Roberto Sánchez. En ese contexto, a pocas semanas de la segunda vuelta, se estableció el horario para que los más de 27 millones de ciudadanos se acerquen a sufragar y escoger a su próximo presidente de la República. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿A QUÉ HORA INICIAN LAS VOTACIONES DE LA SEGUNDA VUELTA DE LAS ELECCIONES 2026?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó, a través de sus plataformas oficiales, los resultados al 100 %, ubicando a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) con 17.1 %, mientras que Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con 12.3 %. De esta manera, ambos candidatos a la presidencia de la República se enfrentarán en una segunda vuelta considerada una de las más inciertas de la historia peruana, debido a la fragmentación del electorado que busca soluciones frente a problemas como la inseguridad, la economía, la corrupción, entre otros.

Así, según el cronograma electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para las Elecciones Generales 2026, la segunda vuelta quedó programada para el domingo 7 de junio. Por su parte, en esta oportunidad, más de 27 millones de peruanos tendrán que acercarse a los diversos locales de votación para sufragar en esta nueva jornada electoral que iniciará desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m, conforme compartió la ONPE. Es importante mencionar que, en caso de no votar en estas elecciones, los ciudadanos recibirán una sanción económica.

¿CÓMO COBRAR LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR HABER SIDO MIEMBRO DE MESA?

Luego de que se hayan desarrollado la primera vuelta de las Elecciones Presidenciales en el Perú, los miembros de mesa, grupo clave para el desarrollo del proceso, recibirán un pago de S/ 165, equivalentes al 3 % de una UIT. Así, para hacer efectivo el abono, la Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que los ciudadanos que ejercieron este cargo podrán cobrar la compensación económica hasta el 31 de diciembre de 2026. De hecho, el beneficio está dirigido exclusivamente a quienes se desempeñaron como titulares, suplentes o quienes asumieron la función el día de la votación, con la condición de que hayan cumplido con toda la jornada electoral.

Asimismo, la ONPE anunció que si el ciudadano optó por el pago a través de billetera digital (Yape) o depósito en cuenta (Banco de la Nación, BCP, BBVA o Scotiabank), el abono se encuentra disponible desde el pasado 28 de abril. En caso de que el desembolso haya sido rechazado por alguna entidad financiera, este grupo podrá cobrarlo de manera presencial en el Banco de la Nación. Por último, si el miembro de mesa que cumplió con ejercer el cargo en las elecciones no se registró en ninguna de las modalidades de pago, deberá realizar el cobro de forma presencial en cualquier agencia del BN, conforme comparte Andina.