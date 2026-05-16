Por Redacción EC

El pasado 12 y 13 de abril, miles de peruanos acudieron a las urnas para elegir entre un récord de 35 candidatos presidenciales, así como a senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino. A pesar de una serie de problemas que tuvo la jornada debido a la falta de distribución del material electoral en ciertas partes de la capital, esto ocasionó retrasos en la instalación de mesas y ausencias de ciudadanos designados para recibir los votos. Aun así, gran parte de la población habilitada logró cumplir con su deber cívico. Por ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció los resultados oficiales al 100 % de la primera vuelta, ubicando en primer lugar a Keiko Fujimori, seguido de Roberto Sánchez. En ese contexto, a pocas semanas de la segunda vuelta, se estableció el horario para que los más de 27 millones de ciudadanos se acerquen a sufragar y escoger a su próximo presidente de la República. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.