Durante Navidad son comunes los encuentros con familiares y amistades. Como suele ocurrir cada 24 de diciembre, los supermercados se ven abarrotados por quienes realizan compras a última hora, buscando productos típicos como uvas, frutos secos o champagne. Ante esta situación, es importante considerar que el 25 de diciembre varios comercios operan con horarios distintos a los habituales. A continuación, te explicamos todo lo que necesitas saber al respecto.

Horarios de supermercados

Metro: cerrado

Tottus: cerrado

Plaza Vea: por confirmar

Wong: cerrado

Horarios de centros comerciales

MegaPlaza: Abrirá, pero en horarios y áreas restringidas.

Mall del Sur: Del mediodía a las 19 de la noche, pero solo el patio de comidas, restaurantes, Cineplanet y la Villa Navideña.

Jockey Plaza: Horario regular de 10 de la mañana a 10 de la noche.

Diferencia entre día no laborable y feriado

En días considerados feriados, el empleado tendrá que descansar y percibir su remuneración habitual. Aunque, normalmente algunos acuerdan trabajar esos días, sin descanso sustitutorio posterior, por lo que tienen derecho a recibir un triple pago. Con respecto a los días no laborables, solo está dirigido exclusivamente a los trabajadores del sector público del país.

Este día es considerado hábil, y a comparación de un feriado, las horas que no se labora deben compensarse en los diez días posteriores, o en la fecha que determine el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades. Mientras en el sector privado, los días no laborables es voluntario, por lo que corresponderá al empleador y los trabajadores acordar la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar, teniendo en cuenta que, si no se llega a un acuerdo, lo decidirá el empleador.

Cuánto debes cobrar por trabajar feriado

Según el artículo 4 del Decreto Legislativo nº 713, los trabajadores tienen derecho a obtener por el feriado nacional la remuneración ordinaria correspondiente a un día de trabajo, es decir, que te pagarán sin tener que ir a trabajar. Por su parte, las personas que les corresponda laborar en este día inhábil (remoto o presencial) tendrán el beneficio de la remuneración triple, como un sueldo habitual por el día feriado, el pago por la jornada laborada y una bonificación extra por trabajar en día festivo.

Es importante mencionar que si un feriado cae el mismo día del descanso semanal, ambos se superponen. Conforme señala el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), solo sería un día de descanso y el colaborador no obtendría ningún pago adicional, a menos que sea el Día del Trabajo, pues en caso coincida con el día en que un empleado descansa, sí tendría derecho a recibir una remuneración de dos pagos diarios: por el feriado y el día de descanso semanal.

Por último, este beneficio está amparado por la normativa laboral vigente, y su incumplimiento por parte del empleador constituye una infracción muy grave. Es decir, si un trabajador no recibe el pago correspondiente, puede presentar una denuncia ante Sunafil. Las sanciones para las empresas pueden superar los 240 mil soles, dependiendo de su tamaño y del número de trabajadores afectados.

