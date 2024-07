El Metropolitano es uno de los servicios de transporte público más importantes de la capital peruana. Cientos de miles de limeños abordan sus unidades día tras día para llegar a sus destinos y confían en sus diversas rutas para ello. Así, es necesario mantenerse informado sobre los nuevos detalles o cambios en los recorridos de los buses para evitar inconvenientes que podrían ocasionar molestos retrasos. Por ello en esta nota podrás encontrar la información que necesitas sobre el nuevo recorrido de la Ruta C del Metropolitano este 2024, así como sus horarios y más.

¿Cuál es el nuevo recorrido y las estaciones de la Ruta C del Metropolitano?

El Metropolitano de Lima cuenta con 19 rutas, entre regulares y expresos que aseguran el transporte de los cientos de miles de limeños que lo utilizan para viajar a 12 distintos distritos de la capital. La Ruta C es una de las regulares y ha vuelto a su recorrido habitual que inicia en la estación Ramón Castilla en el Cercado de Lima y ya no desde la Estación Central. Cabe mencionar que, adicionalmente, se ha retirado el servicio regular Ruta E para acomodar el servicio y que los usuarios no se vean afectados.

Su recorrido termina en la estación Matellini en Chorrillos y antes de ella se encuentran otras 22 estaciones que conectan la ruta con los principales puntos de la zona centro y sur de Lima. A continuación, la lista completa de las estaciones de la Ruta C desde Ramón Castilla hasta Matellini y el mapa del recorrido que muestra de manera detallada el camino que recorre el bus, junto a sus conexiones con los corredores azul, morado y rojo:

Ramon Castilla

Tacna

Jirón de la Unión

Colmena

Estación Central

Estadio Nacional

México

Canadá

Javier Prado

Canaval y Moreyra

Aramburú

Domingo Orué

Angamos

Ricardo Palma

Benavides

28 de Julio

Plaza de Flores

Balta

Bulevar

Estadio Unión

Escuela Militar

Terán

Rosario de Villa

Matellini

¿Cuáles son los horarios de la Ruta C del Metropolitano este 2024?

Con el objetivo de asegurar una amplia ventana de servicio para los usuarios, la Ruta C del Metropolitano funciona desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. de lunes a viernes. Solo los domingos el servicio opera desde 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Cabe mencionar que los horarios son los mismos para ambos sentidos del recorrido: de norte a sur o de sur a norte.

En cuanto a los feriados, es importante saber que la atención y horarios podrían variar, por lo que el mismo Metropolitano recomiendo a sus usuarios mantenerse al tanto de la información que puedan compartir para no perderse ningún detalle. De esta manera, además de obtener mayor información sobre horarios de atención y los recorridos de los buses, también se puede estar pendiente de cualquier incidente en el servicio de transporte público.