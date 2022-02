BTS, el septeto surcoreano, actualmente es una de las boyband más populares del mundo. La agrupación ha marcado hitos históricos en la industria del K-pop con sorprendentes récords en Spotify, Youtube, ventas, nominaciones y ha llevado su cultura, costumbres y música a cada rincón del planeta sin perder su esencia.

Las ventas de su material discográfico y los conciertos con entradas agotadas demuestran una vez más la dimensión de lo grande que el K-pop ha impactado en la industria musical y lo lejos que BTS ha llegado en la misma. Tras ocho años de carrera (cerca de cumplir 9 años en este 2022) se les ha preguntado recurrentemente a los integrantes de la banda qué planes tienen a futuro como equipo, qué metas buscan alcanzar o desde luego, si tienen planeado retirarse a cierta edad.

La gran incógnita y problemática con los grupos musicales es la duda constante de si seguirán trabajando juntos y por cuánto tiempo lo harán. El caso de BTS se visualiza de la siguiente manera: en el panorama actual, los miembros de Bangtan bordean los 24 a 29 años. El mayor de ellos, Kim Seokjin, ya está por alcanzar el límite de la prórroga ofrecida por el gobierno surcoreano y está cada vez más cerca de cumplir con el servicio militar requerido por el país. Todos los integrantes de Bangtan aún sostienen un contrato con HYBE ¿por cuántos años más? ¿qué pasará con BTS entonces? En el siguiente párrafo te damos todos los detalles.

¿BTS se retira de la música? ¿cuándo?

BTS, como boyband bajo la representación de HYBE, tiene un contrato firmado y vigente hasta junio del 2027. Tras esta fecha, las respectivas partes anunciarán la renovación o fin del contrato, de ello dependerá si Bangtan se mantiene como una agrupación de K-pop o si cada integrante decide retirarse de la música o incluso iniciar sus carreras de solistas.

En los ocho años de carrera de BTS se les ha preguntado en una serie de entrevistas sobre los futuros planes de la banda. Una de las más recurrentes incógnitas son ¿a qué edad piensan retirarse de la industria del K-pop? ¿tomarán caminos diferentes? El líder de BTS, Kim Namjoon, ha declarado que se visualiza a él y a los otros integrantes trabajando juntos muchos años más como Bangtan papás o Bangtan abuelos.

Namjoon también señaló que le encantaría ser padre en el futuro. Independientemente de su vida personal, el rapero y líder de BTS comentó que tanto a él como a los otros integrantes les gustaría seguir trabajando juntos, claro está mientras ARMY continúe apoyándolos y atesorando su música como hasta ahora ha sucedido. Jimin, Jin, V, Jungkook, Suga, J-Hope y RM han trabajado sus carreras como solistas paralelamente a su trabajo dentro de BTS, así que tenemos un amplio repertorio con distintos estilos que puedes disfrutar dentro y fuera de los álbums de BTS.

Por otro lado, los Bangtan boys siguen generando especulaciones sobre la fecha oficial de su comeback y el nuevo material discográfico. Asimismo, BIGHIT ha confirmado a través de un comunicado oficial, la asistencia de la boyband a la nueva gala de los GRAMMY como también el anuncio de cuatro nuevas fechas de Permission to dance on stage en Las Vegas, que se suman a las fechas agendadas para marzo en el PTD on stage en Seúl.

