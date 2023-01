La esposa del famoso actor Chris Hemsworth, Elsa Pataky, se ganó elogios en redes sociales luego de que se difundiera un emotivo acto de amor que le preparó a su pareja tras conocerse que este tiene una predisposición genética para desarrollar la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es lo que hizo la también actriz? En esta nota te contamos todos los detalles que debes conocer al respecto sobre el tema.

ELSA PATAKY HACE EMOTIVO ACTO DE AMOR A CHRIS HEMSWORTH

Como parte de su serie documental de Disney+ “Limitless” (Sin límites), se muestra que Chris Hemsworth se sometió a los exámenes, pero también muestra cómo su esposa se caracteriza de una anciana para sorprender al actor australiano.

“No estoy segura de querer que Chris me vea así”, decía Elsa Pataky mientras se preparaba para esta sorpresa.

Cuando terminaron de maquillarla, Elsa se dirigió a la reunión para encontrarse con su esposo, quien se sorprendió al ver a la actriz así y se emocionó, a tal punto de nunca perder la sonrisa y señala que “sigue siendo preciosa”.

“Es un momento que recordaremos siempre. Fue tan profundo, tan inesperado, me sentí segura, fue tan bonito. Quiero vivir esos años contigo, necesitamos esos recuerdos”, reveló la española.

Esto me pareció lo mas bello del mundo y el significado del amor:

Elsa Pataky se maquilló de tal forma en la que muestra su apoyo a Chris, por su miedo a envejecer con Alzheimer. Demostrándole que ella siempre lo va amar como sea, así como el la ama incondicionalmente 🥺🥺🥺 pic.twitter.com/4yQDOhATKW — 𝑀☃️. (@throneofdreams) January 15, 2023

Los dos actores protagonizaron una escena muy romántica que hizo derramar lágrimas de emoción a los millones espectadores que revelaron que lo que hizo Elsa es una muestra de amor verdadero.

El maravilloso detalle de su esposa, hizo que Chris Hemsworth pueda enfrentar sin temor a la posibilidad de tener esta enfermedad y le pierda el miedo del paso del tiempo.

“Creo que lo que es bastante confrontador es acercarme a esa edad por mi cuenta. Lo que hace que sea menos aterrador es tener a alguien con quien experimentarlo, tener personas que amas a tu alrededor me hacen sentir mucho más receptivo”, menciona ‘Thor’.

QUIÉN ES CHRIS HEMSWORTH

Chris Hemsworth es un actor, actor de voz y productor australiano criado en la comunidad de Bulman, al norte de Australia, que mostró interés por la actuación motivado por su hermano mayor e inició su carrera en 2002 con apariciones menores en series de televisión de su país. Años más tarde, se mudó a Sídney para conseguir mejores oportunidades y logró reconocimiento tras unirse al elenco principal de Home and Away, serie para la que grabó 189 episodios en cuestión de tres años.

Tras su éxito en la televisión australiana, Chris Hemsworth se mudó a Estados Unidos y debutó en el cine con la película Star Trek (2009). Poco después logró gran reconocimiento a nivel mundial con su papel como Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel, donde protagonizó las películas Thor (2011), The Avengers (2012), Thor: The Dark World (2013), Avengers: Age of Ultron (2015), Thor: Ragnarok (2017), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019) y Thor: Love and Thunder (2022), que fueron éxitos en taquilla y le valieron críticas positivas.

Chris Hemsworth ha figurado en varias ocasiones en la lista anual de la revista Forbes de los actores mejor pagados de la industria y sus películas suman más de 12 mil millones de dólares recaudados en taquilla, que lo convierten en uno de los veinte actores más taquilleros de la historia.

Por otra parte, desde 2010 Chris Hemsworth está casado con la actriz Elsa Pataky, con quien tiene tres hijos y reside en Sídney. También es un filántropo que trabaja activamente para fundaciones que apoyan a niños de Australia y a combatir la contaminación marina.

En 2021, Chris Hemsworth fue condecorado como Miembro de la Orden de Australia por sus contribuciones en las artes escénicas y obras de caridad.

QUIÉN ES ELSA PATAKY

Elsa Pataky es una actriz, periodista, productora y modelo española que saltó a la fama por su personaje como Raquel Alonso en la serie de televisión española Al salir de clase (1997-2002).

A lo largo de su carrera, Elsa Pataky ha trabajado en producciones estadounidenses, españolas, francesas, italianas y británicas; como Ninette (2005) o en la serie de películas The Fast and the Furious (2011-2017).

El 25 de diciembre de 2010, Elsa Pataky se casó en secreto con Chris Hemsworth, a quien conoció gracias a unas clases de inglés, en una playa de una isla de Indonesia.

Para la ocasión, Elsa Pataky tenía un vestido blanco marfil de Armani Privé, realizado en seda, con talle sirena y una cola ribeteada por pequeños volantes plisados y Chris con un Giorgio Armani, también en blanco marfil, pero sin chaqueta.

El 8 de mayo de 2012 dio a luz en Notting Hill, Londres, a la primera hija del matrimonio, India Rose, y el 18 de marzo de 2014, en el hospital Cedars Sinai de Los Ángeles, dio a luz a dos niños mellizos, llamados Tristán y Sasha. La familia reside en Byron Bay, Australia.