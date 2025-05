En cada rincón de Colombia, desde las montañas andinas hasta las costas caribeñas, se siente una atmósfera distinta. Las calles comienzan a llenarse de flores, los escaparates se visten de mensajes emotivos y en los hogares se percibe una mezcla de expectativa y ternura, pues se acerca el Día de la Madre. Aquí te contamos cuándo se celebra.

Cada segundo domingo de mayo, en Colombia se dedica una jornada especial para rendir homenaje a las madres. Esta fecha, profundamente arraigada en la cultura del país, reconoce el papel fundamental que desempeñan como figuras de afecto, apoyo y equilibrio tanto en el hogar como en la comunidad.

Es una fecha conmemorativa que destaca el rol esencial de la mujer dentro del entorno familiar. Consideradas símbolo de entrega y afecto sin límites, las madres desempeñan un papel clave en la formación emocional y ética de sus hijos.

Es una fecha conmemorativa que destaca el rol esencial de la mujer dentro del entorno familiar.

Origen del Día de la Madre

Aunque hoy es una de las celebraciones más emotivas y comerciales del calendario, el Día de la Madre tiene raíces mucho más profundas que trascienden los regalos y las flores. Sus orígenes se remontan a las antiguas civilizaciones, donde ya se rendía culto a figuras femeninas vinculadas a la fertilidad y la protección. En Grecia, por ejemplo, se honraba a Rea, madre de los dioses del Olimpo; mientras que en Roma se celebraban festivales dedicados a Cibeles, diosa madre de la tierra y símbolo de vida.

Con el paso del tiempo, estas celebraciones fueron transformándose y adoptando nuevos significados. En el mundo cristiano, especialmente durante la Edad Media, se desarrolló la costumbre de visitar la “iglesia madre” en el cuarto domingo de Cuaresma, una práctica que gradualmente se asoció también con honrar a las madres terrenales. No fue sino hasta el siglo XX cuando la idea de establecer un día oficial para reconocer la labor materna tomó forma moderna, especialmente en Estados Unidos, gracias al esfuerzo de activistas como Anna Jarvis, quien impulsó la instauración de la fecha tras la muerte de su madre.

Día de la Madre tiene raíces mucho más profundas que trascienden los regalos y las flores.

El gesto simbólico pronto se expandió por el mundo, adaptándose a las costumbres de cada país. En Colombia, por ejemplo, se adoptó el segundo domingo de mayo como día para rendir homenaje a las madres, destacando su entrega, fortaleza y papel central en la familia. Hoy, aunque la celebración se ha vuelto también un motor económico, su esencia sigue siendo la misma: una ocasión para reconocer la importancia de quienes dan vida, educan, acompañan y sostienen con amor incondicional.

Frases especiales por el Día de la Madre 2025

Sin ti no sería la persona que soy. Me has enseñado valores, a ser fuerte y a luchar por lo que quiero. ¡Gracias!

Por ser la historia de amor más bonita que tengo y tendré. ¡Feliz Día de la Madre!

Si me hubieran dado a elegir entre todas las madres del mundo te seguiría eligiendo siempre. ¡Feliz Día de la Madre!

Las madres son las estrellas que más brillan.

Felicidades en tu día, mamá. Gracias por darme la vida y por haber hecho de mí la persona que soy.

Hay una razón por la que creo que puedo hacer cualquier cosa, porque estás a mi lado mamá.

Mi canción favorita es el sonido de nuestras risas unidas. ¡Te quiero mamá!

Lo mejor de mí es mi madre.

Una buena madre vale por cien maestros.

Gracias por estar siempre que te necesito, por tu paciencia infinita y por tu amor incondicional. Te quiero, mamá.

Gracias por ser mi luz cálida y brillante, mamá.

Mamá, contigo cada día es único.

Puede sonar a tópico, pero es verdad que eres la mejor madre del mundo. ¡Te quiero, mamá! ¡Muchas felicidades en tu día!

De todos los regalos que la vida tiene que dar, una buena madre es el más grande de todos.