Tailandia se encuentra en el ojo público tras un polémico caso que ha generado todo tipo de comentarios a nivel mundial. Daniel Sancho Bronchalo, de 29 años, hijo del famoso actor español Rodolfo Sancho, podría afrontar la pena de muerte en las próximas semanas, luego de haber confesado asesinar a Edwin Arrieta Arteaga, de 44 años. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre este llamativo suceso.

¿Cómo es el caso de Daniel Sancho?

Según la información oficial de las autoridades, Sancho arribó a la isla Koh Phangan el 31 de julio. Es en este lugar en donde tuvo el encuentro con Arteaga, un profesional de la cirugía plástica de nacionalidad colombiana, de quien su cuerpo fue encontrado varios días después en un tiradero de basura en la orilla del mar y con inminentes signos de haber sido descuartizado.

Luego de un profundo estudio sobre lo sucedido, la policía local confirmó que es un caso de asesinato premeditado y solo por una persona: Sancho. Debido a todo lo ocurrido, y a las contundentes pruebas y confesiones del acusado, se exige la pena de muerte como máximo castigo, según El Periódico.

¿Cómo es la pena de muerte en Tailandia?

Hay que tener en cuenta que Tailandia forma parte del grupo de 55 países a nivel mundial que mantiene en vigencia la tan controversial pena de muerte, según la Amnistía Internacional. De acuerdo a esta misma institución, una cifra bastante sorprendente es que en el 2021 se dictaron 35 condenas a muerte en dicho país.

Otro aspecto necesario de destacar es que, según los artículos 288 y 289 del Código Penal de Tailandia, la pena capital se dicta para casos de asesinato cuando existe premeditación, aunque claro, es comúnmente conmutada por cadena perpetua. Si el presunto culpable recibe una condena por homicidio, el castigo que recibirá es como mínimo 15 y máximo 20 años.

No obstante, el proceso judicial al que tendrá que hacer frente Sancho es difícil y cuenta con muchas aristas que debe tener en cuenta. Él puede presentar la figura de apelación ante dos tribunales más y, como última opción, hacer el procedimiento debido solicitando el indulto del rey Maha Vajiralongkorn.

Esto último sucedió en el famoso caso del español Artur Segarra, quien recibió la condena a muerte, pero dicho castigo fue reemplazado en 2020 por una cadena perpetua. A este ciudadano europeo se le declaró culpable de haber desmembrado y matado a su compatriota David Bernat.

Desde hace cinco años no se ha producido ninguna ejecución por pena de muerte en Tailandia, informa la organización World Coalition Against the Death Penalty (Coalición Mundial contra la Pena de Muerte). El último preso en haber pasado por ello fue un ciudadano tailandés de 28 años, tras haber recibido la inyección letal por hurto y asesinato.

La inyección letal como método para realizar la pena de muerte fue aprobada en 2003. Antes de esta aprobación, la técnica más recurrente era el fusilamiento.

¿Qué contiene la inyección letal?

La inyección letal está compuesta por tres sustancias:

Tiopentotal sódico: es un barbitúrico que genera que el preso pierda el conocimiento.

Bromuro pancurónico: es un potente relajante muscular.

Cloruro potásico: induce a un paro cardíaco.

