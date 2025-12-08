Llega el fin de año, y junto a esta etapa específica, la celebración de una Navidad 2025 que origina consumo masivo a nivel global. Las compras se acentúan buscando el mejor regalo para nuestros seres queridos, y financieramente dicha temporada, termina influyendo en la economía de gran porcentaje de ciudadanos y residentes de Estados Unidos que hoy mediante encuesta, así lo evidencian brindando sorprendentes datos mientras se acerca la conmemoración del nacimiento del niño Jesús.
¿CÓMO INFLUYE FINANCIERAMENTE LA NAVIDAD EN LOS CIUDADANOS Y RESIDENTES DE ESTADOS UNIDOS? ESTO REVELA ENCUESTA 2025
Culmina nuevo periodo compuesto por 365 días, siendo los últimos 31 aquellos que demandan mayor gasto producto de temporada festiva donde la Navidad tiende a impactar en los bolsillos de gran porcentaje de ciudadanos de Estados Unidos.
Así hoy lo revela encuesta realizada por parte de Talker Research, y publicada a mediados de octubre de 2025, dándose a conocer que el 70% de las personas consultadas le terminan temiendo a dicha temporada decembrina, y sienten estrés por su trascendencia en el aspecto económico.
“Los resultados revelaron que el 54% hará ”sacrificios" o reducirá gastos, mientras que el 76% hará cambios en su forma de celebrar" buscando ahorrar dinero, remarca la información brindada donde además se precisa que con motivo de la Navidad, el 36% de estadounidenses terminará estableciendo “un límite estricto para los presupuestos de regalos”.
Con respecto a las tradiciones que sin duda implican un gasto realizado anualmente, recordemos que los ciudadanos y residentes de dicho país norteamericano conmemoran el nacimiento del niño Jesús mediante realización de comida familiar donde se incluye pavo, jamón, puré de papas y el emblemático ponche de huevo (eggnog), horneo de galletas de jengibre o tarta de manzana, y los niños abren sus regalos el mismo 25 de diciembre, pero por la mañana.
¿CUÁNTOS DÍAS FALTAN PARA QUE LLEGUE LA NAVIDAD 2025 A ESTADOS UNIDOS Y OTRAS PARTES DEL MUNDO?
El cierre de año en Estados Unidos y otras partes del mundo, termina llegando precedido habitualmente por una Navidad que fomenta la unión familiar, y se caracteriza por promover la esperanza, paz y solidaridad en honor al nacimiento del Niño Jesús.
Cada reunión entre seres queridos, amigos y parientes rememora una efemérides que valora los principios de la Iglesia católica, y que así como en 2025, anualmente se festeja a solo 6 días de poder despedirlo vestidos de amarillo mayormente.
Teniendo como colores representativos al rojo y verde, por ejemplo, la Navidad siendo celebración cristiana, llama la atención porque permite que las familias de diversas partes del mundo evoquen a Jesucristo a partir de la medianoche del 25 de diciembre, fecha para la cual restan exactamente 13 días.
La Nochebuena 2025 constituye cada año, una nueva oportunidad para juntarnos, compartir con padres, hermanos e hijos, y si vives en Estados Unidos, llevar a cabo rituales de rezo antes de comer pavo, jamón, puré de papas y beber el tradicional eggnog que termina decorando la mesa de centro de un hogar.
Sin embargo, los componentes de una familia pueden resultar muy extensos, y por ello muchas veces no llegan a juntarse para disfrutar de la cena, cantar villancicos, orar, y en algunos casos terminar bailando “Aires de Navidad” de Willie Colón y Héctor Lavoe, siendo ese el motivo a partir del cual tiende a recurrirse al envío de bonitas frases o mensajes como las que te compartimos a continuación para igualmente festejar el momento nostálgico que trae consigo esta festividad, y se sigan fortaleciendo los lazos consanguíneos:
- “Me acabo de cruzar con la Navidad y le he pedido que pase por tu casa con un saco lleno de salud y amor para este nuevo año”
- “La magia de la Navidad es la magia de las personas como tú, que hacen que un año se pase volando”
- “Para Navidad, felicidad. Para Año Nuevo, prosperidad. Y para siempre ¡nuestra amistad!”
- “¿Sabes qué regalo le he pedido a Papá Noel en esta Navidad? Pasar otro año más a tu lado”
- “Olvidemos todo lo malo de este año que está por terminarse. Recordemos que la Navidad es un tiempo de perdón y amor”
- “Que este año encuentres felicidad, salud, amor, dinero, paz y aquello que necesites, y todo lo que no encuentres, ¡búscalo en Google!”