Por Redacción EC

En el Perú, uno de los principales problemas que enfrentan los propietarios son a los inquilinos morosos, cada vez más frecuentes, que generan impactos tanto económicos como legales. El incumplimiento del pago del alquiler no solo perjudica directamente a los ingresos del dueño, sino también estas personas se niegan a desocupar el inmueble, incluso cuando ya no cumplen con sus obligaciones. Esto lleva a procesos judiciales que pueden tardar meses o años, debido a varios importantes factores, lo que provoca gastos legales y desgaste emocional. Frente a ese complicado contexto, un especialista dio a conocer el mecanismo judicial conocido como ‘Desalojo Express’ que permite retirar a los ocupantes en algunas semanas. Esta medida se ha convertido en una de las opciones más rápidas para recuperar la casa y evitar mayores perjuicios económicos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.