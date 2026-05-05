En el Perú, uno de los principales problemas que enfrentan los propietarios son a los inquilinos morosos, cada vez más frecuentes, que generan impactos tanto económicos como legales. El incumplimiento del pago del alquiler no solo perjudica directamente a los ingresos del dueño, sino también estas personas se niegan a desocupar el inmueble, incluso cuando ya no cumplen con sus obligaciones. Esto lleva a procesos judiciales que pueden tardar meses o años, debido a varios importantes factores, lo que provoca gastos legales y desgaste emocional. Frente a ese complicado contexto, un especialista dio a conocer el mecanismo judicial conocido como ‘Desalojo Express’ que permite retirar a los ocupantes en algunas semanas. Esta medida se ha convertido en una de las opciones más rápidas para recuperar la casa y evitar mayores perjuicios económicos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO RETIRAR A LOS INQUILINOS A TRAVÉS DEL ‘DESALOJO EXPRESS’?

En una entrevista para la Agencia Andina, el juez supremo titular, Ramiro Bustamante, informó que a través del ‘Desalojo Express’ permite a los dueños ejecutar el desalojo de estas personas por un plazo de 15 a 30 días a diferencia de un proceso común, por lo que se busca brindar mayor celeridad y seguridad jurídica a los afectados. De esta manera, para acceder a este mecanismo judicial, el magistrado explicó que es necesario contar con un contrato de arrendamiento por escrito que incluya una cláusula de allanamiento futuro y firmadas por ambas partes debidamente legalizadas ante un notario. Entre los requisitos figuran aquellos en los que el inquilino acumula una deuda de dos meses y quince días de renta, así como cuando el contrato de alquiler ha vencido y el propietario decide no renovarle más.

Por último, Bustamante precisó que el procedimiento comienza con la admisión de la demanda por parte del juez y la emisión del auto de ejecución. Es así que, el demandado tiene un plazo de seis días para demostrar el pago de la deuda o acreditar la vigencia del contrato de arrendamiento. No obstante, el juzgado podrá disponer la expulsión en un plazo de hasta 15 días, conforme comparte Infobae. “Para que proceda este proceso especial de desalojo express, se necesita de un contrato escrito que tenga una cláusula de allanamiento a futuro y que además cuente con las firmas legalizadas notarialmente. Es un proceso especial que solo permite acreditar el pago de la renta o la prórroga del contrato. Si no se acreditan estas dos situaciones, se dispone el lanzamiento respectivo”, sostuvo el juez.

¿CÓMO OBTENER LA LICENCIA DE CONDUCIR A TRAVÉS DE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES?

La Dirección General de Autorizaciones en Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones instó a la ciudadanía que posee motocicletas u otros vehículos menores a contar con una licencia de conducir vigente, la cual puede tramitarse de manera accesible a través de las municipalidades de cada provincia del país. Se trata del brevete de categoría B, que permite conducir motocicletas, mototaxis, triciclos y bicimotos, tanto para uso personal como para el transporte de pasajeros o carga en el territorio nacional. De esta manera, para acceder a este importante documento, el ciudadano debe presentar una serie de requisitos, como el documento de identidad, la aprobación de un examen médico que acredite la aptitud física y mental, así como rendir y superar las pruebas de conocimientos de tránsito y de manejo práctico.

Estos deben ser remitidos al municipio donde reside el ciudadano, donde serán emitidos dentro del plazo establecido. Eso no es todo, la entidad pública precisó que, para obtener la licencia de conducir Clase B IIC (mototaxis), el postulante también debe completar un curso de formación de conductores, además de los requisitos señalados previamente. Así, el MTC recomendó a los conductores a mantenerse informados sobre actualizaciones, requisitos o novedades en las plataformas oficiales del municipio provincial, a fin de evitar inconvenientes durante el proceso. Por último, dispuso una página web (LINK) para los interesados, que permite simular un examen similar al de la evaluación, con una serie de preguntas que deberán resolverse en un tiempo de 40 minutos, conforme comparte Andina.