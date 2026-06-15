El fallecimiento de un familiar requiere tiempo y atención para brindarle el último adiós, especialmente tras semanas de incertidumbre. Además, los trámites que deben realizarse en medio del duelo suelen sumarse a la carga emocional, haciendo aún más difícil afrontar este momento en la vida. Por ello, frente a la posibilidad de que los empleados enfrenten situaciones de esta naturaleza, la normativa contempla la concesión de días de licencia por parte de las empresas, con el objetivo de que los trabajadores, tanto del sector público como del privado, puedan atender estas circunstancias sin que ello repercuta en su situación laboral o desempeño dentro del centro de trabajo. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO TRAMITAR UNA LICENCIA POR LUTO PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO?

En el Perú, la licencia por fallecimiento de un familiar constituye un permiso laboral que se le otorga a los trabajadores cuando ocurre la muerte de un cónyuge, padre, madre, hijo o hermano. Este beneficio permite ausentarse de sus labores durante un período determinado para afrontar especialmente la situación y realizar los trámites correspondientes. Así, en cuanto a la solicitud de un periodo de ausencia por el deceso de un familiar, los empleados públicos pueden acceder a cinco días de descanso o más, de acuerdo con lo establecido en los artículos 110 y 112 del Decreto Supremo n.° 005-90-PCM.

¿Cómo se puede tramitar una licencia por luto para trabajadores del sector público y privado? Foto: La Cámara

Asimismo, esta medida es remunerada y se aplica exclusivamente a los trabajadores sujetos al Decreto Legislativo n.° 276 y al personal contratado bajo la modalidad CAS. En cuanto a los del sector privado, las empresas están en la obligación de otorgar las licencias por luto, basándose en su reglamento interno o en coordinación con el trabajador. Es importante mencionar que la Ley n.° 30012 también reconoce el derecho a una licencia laboral para aquellos empleados que tengan familiares directos con una enfermedad grave o terminal, o cuya vida se encuentre en peligro como consecuencia de un accidente. Para ello, se deberá informar dentro de las 48 horas posteriores al hecho o desde que tomó conocimiento del mismo, conforme comparte RPP.

¿CÓMO ACCEDER A UNA PENSIÓN DE VIUDEZ EN LA ONP?

En una entrevista para la Agencia Andina, Jesús Muñoz, gerente general de la ONP, informó que la pensión de viudez puede ser solicitada por el cónyuge o conviviente del pensionista fallecido; incluso pueden acceder al beneficio las parejas convivientes que cuenten con una unión de hecho debidamente registrada, de acuerdo con la legislación vigente. Según el titular del organismo, el principal requisito para iniciar con el trámite, que ahora se gestiona el mismo día, es la presentación de la partida de matrimonio inscrita en Reniec. En el caso de las parejas en unión de hecho, será necesario demostrar la convivencia mediante su inscripción formal en los Registros Público.

De esta manera, los ciudadanos interesados pueden presentar su solicitud en los centros de atención de la ONP o en los Centros MAC de todo el país, dejando en claro que no es necesario programar una cita previa. “El acta de defunción se encuentra en los sistemas de el Reniec. En caso de que no estuviese registrada en la base de datos que se comparte con esta entidad, sí podría solicitarse de manera adicional porque también es un requisito para acceder al beneficio. Debo recordar, ante todo, que todos los procesos de la ONP son gratuitos. No necesitan recurrir a tramitadores”, explicó Muñoz, titular de la ONP.