Un nuevo reggaetón acentuado en la melodía suave de una letra que habla del desamor y otros componentes de una inevitable ruptura, forman parte del género y las características que escogió otra vez Shakira para interpretar “Copa Vacía” en un featuring con el también artista colombiano, Manuel Turizo. La mediática barranquillera, ahora viviendo en Miami, vuelve a ser noticia, pero esta vez por su labor como cantante de este tema que según los indicios y las estrofas del mismo, dirige el contenido hacia el tormento que habría vivido con Gerard Piqué. Conoce cómo es lo más reciente de la exitosa celebridad tras “TQG” y “Acróstico”, qué dice la letra, y porqué ocupa el primer lugar de las tendencias musicales.

¿CÓMO SUENA LA “COPA VACÍA” DE SHAKIRA JUNTO A MANUEL TURIZO Y QUÉ FRASES DE LA LETRA ESTARÍAN VINCULADAS Y DIRIGIDAS HACIA GERARD PIQUÉ?

Con más de 43 millones de suscriptores en YouTube, la cantante colombiana nacida en Barranquilla hace 46 años, está de vuelta para remecer las redes sociales e impactar en el filtro de las tendencias a menos de 24 horas del lanzamiento de “Copa Vacía”.

El 11 de mayo, Shakira estrenó “Acróstico” al son de un piano, y entonado con feeling junto a Milan y Sasha, y casi 2 meses después, ha lanzado oficialmente un reggaetón suave con rasgos de pop que recuerdan el formato de “TQG”, pero en esta ocasión con la colaboración de otro reconocido compatriota.

Manuel Turizo es el joven cantautor de Montería que acompaña a la intérprete de “Ojos así” en esta travesía donde el agua del mar y lluvia recrean un escenario de disputa, queja y reclamos direccionados hacia él por su frialdad y falta de atención.

Caracterizada como una sirena que intenta ser salvada desde el fondo del mar como la relación misma, Shakira le expresa a su aún amado, frases como “a este ritmo no puedo seguir” porque “estás más frío que el mes de enero”, que son replicadas con un “Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona”.

“Pido calor y no das más que hielo”, dice parte de la letra que mantiene la estructura y el sentido figurado propuesto por la artista colombiana de 46 años desde “Te Necesito” con Rauw Alejandro, y dedicado a hablar sobre las tormentosas relaciones sentimentales y el sufrimiento que viven algunas parejas cuando ya no hay amor o entendimiento, y que al final parecen dardos hacia Gerard Piqué.

Compartimos las mejores frases de “Copa Vacía” mientras la sirena de Shakira nada en el mar, y es rescatada por Manuel Turizo, el hombre que “no quiere intentarlo con otra persona”:

- “Porque no quieres cuando yo quiero”

- “Hace rato tengo sed de tí, yo no sé porqué” / “Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía”

- “Ahora me miras tan diferente, yo nadando en contra de la corriente”

- “Tus besos son de agua salada, bebo y no me calma nada”

Corre por las redes la alegada lista de canciones que tendrá el próximo disco de @shakira "Deseo Inherente", aunque ni la artista ni su disquera han confirmado la información.



El mismo contaría con colaboraciones con: Rauw Alejandro, Ozuna, Rosalía,

Karol G, Coldplay, Manuel… pic.twitter.com/mY06YgaxVm — Molusco (@Moluskein) March 23, 2023

Cabe resaltar, que este nuevo sencillo estrenado por Shakira la noche del jueves 29 de junio para Latinoamérica, estaría incluido en su próxima discografía llamada “Deseo Inherente”, de acuerdo a información brindada por medios como Molusco, y a falta de un anuncio oficial por parte de Sony Music y la propia barranquillera.

SHAKIRA FEAT. MANUEL TURIZO : ¿CUÁNTAS VISUALIZACIONES SITÚAN AL VIDEOCLIP DE “COPA VACÍA” EN EL PRIMER LUGAR DE LAS TENDENCIAS MUSICALES?

YouTube es el sitio web de origen estadounidense que le sirve a Shakira como medio de difusión de sus videoclips, y una vez más está logrando que en tiempo récord, las personas que la siguen puedan otorgarle el liderato de las preferencias gracias a “Copa Vacía”.

Actualmente, y con más de 19 horas en la plataforma, la nueva canción que interpreta junto a Manuel Turizo, ha superado las 5 millones de visualizaciones, y recibido 606 mil likes.

Las cifras ponderan a “Copa Vacía” como un gran éxito, y también los más de 30 mil comentarios consolidan ese primer lugar por expresiones como “Shakira es una cantante tan versátil que cualquier canción le queda”, “¡Excelente tema, se nota el sello del talento colombiano!”, “A esta altura yo ya quiero un álbum completo y una gira de conciertos”, entre otros.