La selección peruana se prepara de cara al inicio de la Copa América 2024 y la reanudación de las Eliminatorias 2026. Ya bajo la dirección técnica de Jorge Fossati, son varios los futbolistas que se han mantenido del proceso anterior, como es el caso de Sergio Peña. El volante, que incluso anotó un gol ante República Dominicana en el último amistoso, dio unas impactantes revelaciones sobre cómo le afectaron las críticas en su momento y cuál es su relación con Oliver Sonne.

Sergio Peña reveló cómo le afectaron las críticas de la hinchada

El exALianza Lima dio una entrevista para ‘Sin Cassette’ y confesó que las críticas provocaron que se sienta muy mal y pierda la motivación. “He pasado por momentos muy fuertes en mi vida, en el fútbol, y paso ahora por momentos fuertes. Se me critica mucho, que lo acepto. Hay gente que no le gusto, pero ha llegado un momento en que la gente no tiene límites”.

Asimismo, Peña destacó la importancia de su hija dentro de este proceso. “Cuando la gente está atrás de una pantalla o celular, a veces hay cosas que como personas nos afectan mucho. Y llegó un momento en mi vida que esas cosas me afectaron muchísimo, me dieron muy fuerte. Se olvidaron que soy ser humano. Soy bastante fuerte, pero cuando llego a mi límite me da duro y mi hija es la persona en la cual me arropo”.

Peña también contó que las críticas son normales, pero a veces la gente es muy dura. “Soy profesional hace muchos años y me ha tocado vivir muchas cosas. Pero llegó un momento en mi vida en el que gritaba auxilio. La gente no tiene límites y te critican por todo”.

Sergio Peña reveló cuál es su relación con Oliver Sonne

Por último, respecto a la polémica que gira entorno a su relación con Oliver Sonne, el exSanMartín fue aclaro en asegurar que no tiene ningún problema con él y ambos conversaron sobre el tema.

“Hablo con él bastante, se reía y me decía: no dijiste nada malo. Me decía que me pusieron varios apodos. Nunca hablé mal de un compañero, nunca lo haría, no necesito hacerlo, no tengo motivos para hacerlo. A mí no me educaron para hablar de mis amigos y compañeros. Nunca hablaría mal de un compañero de fútbol”, dijo el actual jugador del Malmo FF.

¿Qué canal transmitirá todos los partidos de la Copa América 2024?

El único canal deportivo que transmitirá en Perú los 32 partidos de la Copa América 2024 en vivo será DSports por la señal de televisión y la plataforma streaming de DGO. Sin embargo, los partidos de la selección peruana podrán ser vistos por la señal abierta de América Televisión, quien también transmitirá el certamen, pero con cobertura limitada.

El canal peruano solo transmitirá seis compromisos: el partido inaugural entre Argentina vs. Canadá, los tres partidos de fase de grupos de la selección peruana, un partido de las semifinales y la Gran Final. En caso la ‘Bicolor’ supere la fase de grupos, el canal 4 continuará transmitiendo sus encuentros.