¿Cómo ver "Game of Thrones" online gratis con subtítulos en español y en buena calidad?

Ver Game of Thrones ONLINE GRATIS por HBO GO | Game of Thrones 8x01 | "Game of Thrones" ("Juego de tronos" en español) se convirtió en la serie más vista en la historia de HBO, cuando el estreno de su cuarta temporada en 2014 superó el récord de audiencia del capítulo final de "The Sopranos". Desde entonces no se ha detenido y el lanzamiento de su octava y última temporada, programado para este domingo 14 de abril de 2014, podría marcar no solo un antes y un después en HBO, sino en la televisión en general. Sin embargo, ¿es posible ver Game of Thrones online gratis? Aunque no lo creas, puedes ver el canal de cable estadounidense sin pagar absolutamente nada, de manera legal y sin restricciones.



Si bien para acceder a HBO GO, la plataforma de streaming de HBO en América Latina, y a su catálogo completo de más de 2.500 títulos debes realizar un pago mensual, existen otras formas de ver "Game of thrones online gratis" con subtítulos en español en esta plataforma y de forma legal.

►"Game of Thrones", temporada 8: fecha de estreno, tráiler, qué pasará, cómo ver online, críticas, fotos, videos y todo



La serie "Game of Thrones" está ambientada en los continentes ficticios de Poniente y Essos, y recorre distintos arcos narrativos de los cuales participan un gran número de personajes, cuya suerte por lo general pende de un hilo. ¿Suena interesante? A través de HBO Go puedes ver la serie gratis online en tu tiempo libre y desde el lugar que te encuentres para conocer a fondo el drama de las casas Stark, Lannister y Targaryen.

A continuación, las formas legales de acceder a HBO Go para ver "Game of Thrones" online gratis:

1. PRUEBA GRATIS DE HBO GO

Para que conozcas los beneficios de estar suscrito, HBO GO te permite acceder GRATIS a su catálogo y disfrutar todo su contenido por un mes sin ningún pago de por medio. Pasado este periodo de prueba, eres libre de cancelar tu suscripción.

Para ingresar a la plataforma solo necesitas una cuenta de Google Play o App Store y una tarjeta de crédito o débito. Lo ideal sería que te inscribas ahora mismo, que no falta nada para el estreno de la octava temporada de "Game of Thrones".

Jon Snow y Daenerys Targaryen en la última temporada de "Game of Thrones" (Foto: HBO) HBO

CUENTA DE HBO GO COMPARTIDA

Probablemente en tu grupo de amigos no seas el único fan de "Juego de tronos", y tal vez alguno tenga una cuenta de HBO GO. Podrías coordinar con esta persona para poder utilizar su cuenta de manera gratuita y disfrutar de todos los episodios y temporadas de este popular drama.

3. HBO GO A TRAVÉS DE OPERADORES DE CABLE

Si tienes una suscripción de cable con Claro, Movistar, DirecTV u otro operador, revisa si tienen en su plan el paquete de HBO/MAX, ya que normalmente esto incluye la suscripción de HBO GO.

Puedes preguntar a tus amigos o familiares para saber si su paquete de cable incluye HBO/MAX, y así poder utilizar de manera gratuita HBO Go y ver la última temporada de "Game of Thrones".

PRECIOS DE HBO GO POR PAÍS

HBO GO llegó a Latinoamérica en el 2017 y está disponible en más de 17 países de la región, entre ellos Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México y Perú. Estos son algunos precios de la suscripción mensual:

Perú: S/ 31,90 al mes

México: 149 pesos al mes

Colombia: 29.900 pesos al mes

Ecuador: 12,99 dólares al mes

USA: US$ 14.99 al mes (HBO Now)



¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 8 DE "GAME OF THRONES"?

El 13 de enero, HBO anunció que la octava y última temporada de "Game of Thrones" será estrenada exactamente el domingo 14 de abril a nivel mundial, en el horario de las 8:03 pm (hora peruana) en América Latina y 9:00 pm (hora del este) en Estados Unidos.



En España, la nueva temporada será vista desde las 3:00 am del lunes 15 de abril, por HBO y Movistar.