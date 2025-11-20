Mundialmente, la comunicación entre miles de millones de personas hoy se fortalece y traspasa fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea operativo desde hace más de 10 años, y que de manera periódica sorprende a sus usuarios gracias al lanzamiento de nuevas funcionalidades. Con respecto a su uso, ahora genera preocupación el hecho de que podamos recibir mensajes de números desconocidos e incluso sin nuestro consentimiento, figurar añadidos en grupos a partir de los cuales podríamos ser objeto de un fraude que evitaríamos llevando a cabo ajuste clave puntual.
CON ESTE AJUSTE CLAVE REALIZADO, HOY PUEDES EVITAR QUE DESCONOCIDOS LOGREN AÑADIRTE A GRUPOS DE WHATSAPP
A nivel global, más de 2 mil millones de personas hacen uso de WhatsApp como aplicativo que les permite mantenerse conectado con usuarios de distintas partes del mundo, sin embargo, y de forma predeterminada, la plataforma figura habilitada para hasta recibir mensajes de números desconocidos.
"Trabajamos arduamente para reducir el spam y los contactos no deseados ...“, remarca Meta mediante dicha plataforma, pero haciendo hincapié en que dadas sus políticas, "cualquier persona que tenga tu número de teléfono puede añadirte a un grupo“.
Si por ese motivo u otros similares, hoy necesitas cambiar los ajustes de privacidad en WhatsApp, y evitar así que personas desconocidas te añadan a grupos sin tu consentimiento, ayúdate gracias al siguiente paso a paso:
- Abre WhatsApp en tu celular, y accede al menú de Configuración o Ajustes.
- Ingresa al apartado donde dice “Privacidad”.
- Seguidamente, pasa a elegir la opción “Grupos”.
- Selecciona alguna de las siguientes alternativas:
- TODOS: “Todas las personas, incluso aquellas cuyos números no figuran en la libreta de contactos de tu teléfono, te pueden añadir a un chat grupal sin aprobación previa”.
- MIS CONTACTOS: “Solo los contactos guardados en la libreta de contactos de tu teléfono te pueden añadir a un chat grupal sin aprobación previa”.
- MIS CONTACTOS, EXCEPTO ...: “solo los contactos que tengas guardados en la libreta de contactos de tu teléfono, excepto aquellos que excluyas, te pueden añadir a un chat grupal sin tu aprobación previa”.
Tras completarse esta última parte del proceso de ajuste para controlar quién puede añadirte a un grupo de WhatsApp, considera que las invitaciones te empezarán a llegar de manera privada, y desde entonces tendrás la posibilidad de decidir si aceptas o rechazas cada solicitud recibida.
LOS SENCILLOS PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA EVITAR RECIBIR MENSAJES EN WHATSAPP Y DESDE NÚMEROS DESCONOCIDOS
La seguridad resulta vital en todo aspecto y ámbito, siendo WhatsApp el aplicativo que también debes proteger para evitar caer en manos de una ciberdelincuencia cuyo método para robarte, por ejemplo, radica también en el envío de mensajes desde números que desconoces.
A partir de esta situación que puede convertirse en preocupación si tomamos en cuenta la existencia del phishing y hasta suplantaciones de identidad, te compartimos el siguiente paso a paso recomendado a fin de lograr terminar bloqueando cuentas sospechosas:
- Abre WhatsApp para acceder a la pantalla principal.
- Pulsa el ícono de los tres puntos ubicados en la esquina superior para terminar ingresando al menú de ajustes.
- Selecciona la sección de “Ajustes” y luego presiona la opción “Privacidad”.
- A continuación, busca el apartado “Avanzada” donde se concentran las opciones adicionales de privacidad y seguridad.
- Finalmente, culmina proceso de obstrucción de mensajes, activando la función “Bloquear mensajes de cuentas desconocidas”.
Con respecto a la información brindada, WhatsApp mismo te ayuda a identificar la recepción de sospechosos mensajes, aconsejándote así que le prestes atención a errores ortográficos o gramaticales, “solicitudes para que toques un enlace, actives nuevas funciones a través de un enlace o descargues una aplicación”, y también aquellos textos a partir de los cuales hacen referencia a la “lotería, el juego, un empleo, una inversión o un préstamo”.