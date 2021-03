Así como en el resto de países, el objetivo del Gobierno peruano es reducir los estragos de la pandemia del COVID-19 . Y, este, ya ha manifestado en muchas oportunidades que cumplir con todas las medidas dictadas es vital para evitar los contagios entre la población.

Dentro de esta planificación, el último 25 de febrero, el Ejecutivo, a través de la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, decretó inmovilización social los domingos (7 y 14 de marzo) para todas las provincias y regiones que se encontraban en nivel extremo de alerta sanitaria, dentro de las cuales se encontraba Lima.

¿Qué actividades se pueden hacer este domingo 21 de marzo?

Sin embargo, el último viernes 12 de marzo, mediante una conferencia de prensa, Bermúdez señaló que la capital peruana pasó de nivel extremo de alerta sanitaria a ‘nivel muy alto’, y que se mantendrá el toque de queda de 9 p. m. hasta las 4 a. m. del día siguiente.

Pero, los domingos ya no serán de inmovilización social total, pero sí se respetará dicho toque de queda de 9 p.m. a 4 a.m. Eso sí, los vehículos particulares no podrán transitar. Estos nuevos cambios en general regirán desde el lunes 15 de marzo hasta el domingo 28 de marzo. “Los domingos podemos salir, pero está restringido el uso de vehículos particulares”, añadió Bermúdez.

En conclusión, los ciudadanos sí podrán salir de sus hogares desde este domingo 21 de marzo. No obstante, se les pide respetar los distintos protocolos que existen para evitar el contagio coronavirus: usar la mascarilla de forma correcta, hacer ejercicios de forma individual, mantener la distancia social de dos metros con el resto de personas, evitar las aglomeraciones, etc.

¿Qué otras restricciones existen para este domingo 21 de marzo?

El transporte interprovincial terrestre tendrá un aforo de 50% a 100%, regulado por el MTC. Los límites de aforo en las provincias de nivel muy alto han sido fijados en 30 % para las tiendas en general, centros comerciales, galerías, conglomerados y tiendas por departamentos. Todos estos establecimientos podrán ofrecer también servicio delivery.

Por lo tanto, las tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, bodegas, mercados y farmacias aumentaron su aforo al 50 %, al igual que los bancos y entidades financieras.

Por su parte, las bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales, galerías de arte, jardines botánicos y zoológicos podrán funcionar con un aforo de 40 %, al igual que las artes escénicas y la enseñanza cultural en espacios abiertos.

Los clubes y asociaciones deportivas podrán operar con un aforo de 30 %, mientras que las iglesias y centros de culto están autorizados a funcionar con un aforo de 20 %.

Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y teatros y artes escénicas tendrán un aforo de 20%. Las artes escénicas en espacios abiertos (se prohíben eventos masivos, carnavales, fiestas costumbristas) será 30%. Por último, el ingreso a las playas están terminantemente prohibido.

