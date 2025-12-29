En el Perú, el Año Nuevo se vive con una mezcla única de tradiciones ancestrales, rituales espirituales y costumbres populares que han pasado de generación en generación. Más allá de las cábalas internacionales, existen rituales peruanos que buscan atraer prosperidad, limpiar energías y empezar el 2026 con equilibrio y buena fortuna.

Estos conectan la fe, la intención y la identidad cultural por lo que aquí te contamos cinco rituales que tienes que hacer si o sí para recibir este 2026 con todo.

5 rituales peruanos para recibir Año Nuevo 2026

1. Comer lentejas para llamar a la abundancia en 2026

En muchos hogares peruanos, las lentejas son sinónimo de prosperidad. Comerlas en la cena de Año Nuevo o justo después de la medianoche es un ritual popular que simboliza abundancia económica y estabilidad durante todo el año.

Algunas personas también guardan un puñado de lentejas crudas en los bolsillos o en la cartera, como señal de que el 2026 estará lleno de trabajo, dinero y oportunidades.

2. Pago a la Pachamama para agradecer y abrir caminos

El pago a la Pachamama es uno de los rituales más representativos de la cosmovisión andina. Consiste en ofrecer alimentos, semillas, flores y elementos naturales como muestra de gratitud a la Madre Tierra.

Realizar este ritual al iniciar el 2026 simboliza respeto, equilibrio y la apertura de nuevos caminos en la vida personal, familiar y laboral.

3. Limpia energética con hierbas andinas para renovar el espíritu

Las limpias energéticas son prácticas muy comunes en distintas regiones del Perú. Se utilizan hierbas como ruda, romero, muña, eucalipto o palo santo para retirar energías negativas acumuladas.

Este ritual es ideal para cerrar ciclos, liberar tensiones y comenzar el 2026 con claridad, calma y bienestar espiritual.

4. Sahumerio del hogar para atraer armonía y protección

El sahumerio con palo santo, copal o incienso natural es un ritual muy usado en casas y negocios peruanos. Se recorre cada ambiente pidiendo protección, paz y prosperidad.

Hacer este ritual en los primeros minutos del 2026 ayuda a purificar los espacios y crear un entorno favorable para nuevos proyectos y relaciones.

5. Amuletos peruanos para protección durante todo el año

Elementos como la semilla de huayruro, la chakana o piedras energéticas son usados como amuletos de protección en la tradición peruana.

Llevar uno contigo al empezar el 2026 simboliza resguardo frente a malas energías y atrae equilibrio, suerte y fortaleza espiritual durante todo el año.

Los rituales peruanos reflejan la unión entre espiritualidad, cultura y vida cotidiana. Desde prácticas ancestrales hasta costumbres tan queridas como comer lentejas, todos comparten el mismo objetivo: atraer un 2026 lleno de abundancia, salud y armonía.