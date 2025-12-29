Esta es una lista con cinco rituales peruanos para recibir el Año Nuevo 2026 con todo.
Paolo Valdivia
En el Perú, el se vive con una mezcla única de tradiciones ancestrales, rituales espirituales y costumbres populares que han pasado de generación en generación. Más allá de las cábalas internacionales, existen rituales peruanos que buscan atraer prosperidad, limpiar energías y empezar el 2026 con equilibrio y buena fortuna.

Estos conectan la fe, la intención y la identidad cultural por lo que aquí te contamos cinco rituales que tienes que hacer si o sí para recibir este 2026 con todo.

5 rituales peruanos para recibir Año Nuevo 2026

1. Comer lentejas para llamar a la abundancia en 2026

En muchos hogares peruanos, las lentejas son sinónimo de prosperidad. Comerlas en la cena de Año Nuevo o justo después de la medianoche es un ritual popular que simboliza abundancia económica y estabilidad durante todo el año.

Algunas personas también guardan un puñado de lentejas crudas en los bolsillos o en la cartera, como señal de que el 2026 estará lleno de trabajo, dinero y oportunidades.

2. Pago a la Pachamama para agradecer y abrir caminos

El pago a la Pachamama es uno de los rituales más representativos de la cosmovisión andina. Consiste en ofrecer alimentos, semillas, flores y elementos naturales como muestra de gratitud a la Madre Tierra.

Realizar este ritual al iniciar el 2026 simboliza respeto, equilibrio y la apertura de nuevos caminos en la vida personal, familiar y laboral.

3. Limpia energética con hierbas andinas para renovar el espíritu

Las limpias energéticas son prácticas muy comunes en distintas regiones del Perú. Se utilizan hierbas como ruda, romero, muña, eucalipto o palo santo para retirar energías negativas acumuladas.

Este ritual es ideal para cerrar ciclos, liberar tensiones y comenzar el 2026 con claridad, calma y bienestar espiritual.

4. Sahumerio del hogar para atraer armonía y protección

El sahumerio con palo santo, copal o incienso natural es un ritual muy usado en casas y negocios peruanos. Se recorre cada ambiente pidiendo protección, paz y prosperidad.

Hacer este ritual en los primeros minutos del 2026 ayuda a purificar los espacios y crear un entorno favorable para nuevos proyectos y relaciones.

5. Amuletos peruanos para protección durante todo el año

Elementos como la semilla de huayruro, la chakana o piedras energéticas son usados como amuletos de protección en la tradición peruana.

Llevar uno contigo al empezar el 2026 simboliza resguardo frente a malas energías y atrae equilibrio, suerte y fortaleza espiritual durante todo el año.

Los rituales peruanos reflejan la unión entre espiritualidad, cultura y vida cotidiana. Desde prácticas ancestrales hasta costumbres tan queridas como comer lentejas, todos comparten el mismo objetivo: atraer un 2026 lleno de abundancia, salud y armonía.

