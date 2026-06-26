Por Redacción EC

A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender el comportamiento de las personas, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Esto resulta clave para mejorar la convivencia, resolver conflictos y promover el bienestar emocional. Por ello, en esta oportunidad, en medio de una fiesta del Mundial 2026, esta disciplina académica ha analizado las emociones que se liberan, tanto positivas como negativas, de los hinchas mientras ven un partido de fútbol. De hecho, expertos señalaron las posibles consecuencias negativas que podrían enfrentar algunos aficionados, como episodios de ira o comportamientos violentos en caso de que su selección pierda un partido. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.