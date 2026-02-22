¿Cuántas personas han fallecido en lo que va del año como consecuencia de las lluvias caídas sobre territorio peruano?

A nivel nacional, hoy vienen reportándose sucesos climatológicos que alteran la tranquilidad de la población, y desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) dando a conocer cifras entorno a las personas fallecidas por lluvias. Las precipitaciones líquidas, y caídas sobre diversas regiones peruanas, han originado el desborde de ríos, inundaciones, entre otros peligrosos fenómenos naturales, y en ese sentido ahora llama la atención el reporte brindado acerca de decesos, damnificados, y hasta quienes lamentablemente han terminado desapareciendo.

¿CUÁNTAS PERSONAS VIENEN FALLECIENDO EN PERÚ COMO CONSECUENCIA DE LAS LLUVIAS, SEGÚN EL INDECI?

La ocurrencia de precipitaciones sobre territorio peruano, y regiones como Arequipa, hoy alerta a las autoridades locales y un Indeci que llama la atención por brindar el detalle acerca de la cantidad de personas fallecidas producto de huaicos, derrumbes, desbordes de ríos, inundaciones y otros peligrosos fenómenos naturales hasta febrero 2026.

De acuerdo a los datos brindados por parte de Andina, y entorno a las estadísticas del Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (Sinpad) que administra dicho organismo público, desde diciembre de 2025 un total de 68 decesos figuran registrados a nivel nacional, y ocurridos debido a intensas lluvias en los siguientes departamentos:

Ucayali, 14 personas fallecidas

Apurímac, 11 personas fallecidas

Junín, 7 personas fallecidas

Cusco, 6 personas fallecidas

Amazonas, 5 personas fallecidas

San Martín, Lima y Ayacucho, 4 personas fallecidas

Piura, Loreto y Cajamarca, 2 personas fallecidas

Puno, Huánuco y Áncash, 1 persona fallecida

Como parte del reporte dado a conocer oficialmente, el Indeci también revela que de diciembre 2025 al viernes 20 de febrero, tres personas han desaparecido, 8 mil 903 figuran damnificadas, y “13 mil 723 afectadas en sus medios de vida”.

En relación a los esfuerzos desplegados para brindar apoyo a afectados por lluvias en Arequipa, la información refiere que tras las emergencias ocurridas durante la tarde del jueves 19 de febrero, la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) se ha terminado llevando a cabo, y reportándose asimismo el fallecimiento de dos personas en los distritos de Cayma y Uchumayo.

OTRAS DE LAS CIFRAS REPORTADAS POR EL INDECI TRAS LA OCURRENCIA DE LLUVIAS INTENSAS

1,981 emergencias relacionadas con desastres provocados por precipitaciones pluviales.

Las viviendas destruidas ascienden a un total de 588.

3 mil 301 viviendas resultan inhabitables.

41 mil 647 viviendas han sido afectadas.

Destrucción de 4 aulas educativas.

Afectación de otras 125 aulas e inhabitabilidad de 38 a nivel nacional.

Afectación de 52 puentes peatonales y 35 destruidos.

88 puentes vehiculares han quedado afectados y 44 destruidos.

RECOMENDACIONES DEL INDECI ANTE LLUVIAS DE MODERADA A FUERTE INTENSIDAD

- Aléjate y no cruces zonas inundadas ni ríos.

- Ten presente que los deslizamientos, flujos de lodos y derrumbes pueden acelerarse durante la ocurrencia de precipitaciones intensas o continuas.

- Refuerza tu techo y cubre aquellas zonas donde identifiques huecos.

- Despeja la azotea de tu casa y protege el techo con capa de concreto, y pendiente hacia el ducto de desfogue de agua.

- Desconecta y aléjate de artefactos eléctricos, cortando además el suministro eléctrico si existe riesgo de que el agua ingrese a casa.

- Permanece en construcciones cerradas y seguras como casas, escuelas y edificios públicos.

- Si vas a manejar un vehículo, hazlo con precaución ya que la lluvia disminuye la visibilidad y aumenta el tiempo necesario de frenado.