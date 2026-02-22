Por Redacción EC

A nivel nacional, hoy vienen reportándose sucesos climatológicos que alteran la tranquilidad de la población, y desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) dando a conocer cifras entorno a las personas fallecidas por lluvias. Las precipitaciones líquidas, y caídas sobre diversas regiones peruanas, han originado el desborde de ríos, inundaciones, entre otros peligrosos fenómenos naturales, y en ese sentido ahora llama la atención el reporte brindado acerca de decesos, damnificados, y hasta quienes lamentablemente han terminado desapareciendo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.

¿Cuántas personas han fallecido en lo que va del año como consecuencia de las lluvias caídas sobre territorio peruano?
Cual

¿Cuántas personas han fallecido en lo que va del año como consecuencia de las lluvias caídas sobre territorio peruano?

5 claves para elegir los productos escolares ideales para todo el año
Cual

5 claves para elegir los productos escolares ideales para todo el año

20 Cábalas del Año Nuevo Chino 2026: guía para la suerte y la prosperidad
Cual

20 Cábalas del Año Nuevo Chino 2026: guía para la suerte y la prosperidad

Año Nuevo Chino 2026: cómo saber cuáles son los colores de la suerte
Cual

Año Nuevo Chino 2026: cómo saber cuáles son los colores de la suerte