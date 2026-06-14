En el mundo, los coleccionistas de objetos antiguos desempeñan un papel clave en la conservación de piezas con valor histórico, cultural o afectivo. De hecho, a través de la recopilación, preservación y, en muchos casos, el estudio de estos artículos, contribuyen a mantener viva la memoria de otros años. Así, monedas, muebles, documentos, juguetes y otras antigüedades ofrecen una valiosa ventana al pasado, permitiendo comprender mejor las costumbres, los avances tecnológicos y las formas de vida de otras generaciones. Sin embargo, en la actualidad, una particular lámpara ha llamado la atención de muchas personas por sus impresionantes características y por la historia que la acompaña desde hace varios años. Esta luminaria no solo hace especial su diseño de la antigua Checoslovaquia, sino también el valor que tiene ante estos entusiastas. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTO CUESTAN LAS LÁMPARAS CON DISEÑO CHECOSLOVACO?

De acuerdo con la plataforma Los Andes, la tendencia del diseño Mid-Century Modern ha revalorizado las piezas de la antigua Checoslovaquia, especialmente las creadas por el diseñador Josef Hůrka. Y es que, entre ellas destaca la lámpara tipo 1705, considerada una pieza de culto por su característico diseño de tres patas metálicas y pantalla de gran tamaño.

Inclusive, a diferencia de muchos artículos fabricados durante la década de 1960, este objeto producido por la cooperativa NAPAKO destacó por el uso de materiales de alta calidad. Gracias a ello, estas piezas se han convertido en objetos altamente valorados en el mercado del coleccionismo, despertando el interés de compradores y expertos de Estados Unidos, Asia y Europa occidental.

Este tipo de lámparas cuestan una fortuna, según coleccionistas. Foto: Grupo Ecoled Colombia

En cuanto a su cotización en el mercado, el precio de estas lámparas depende principalmente de su estado de conservación y del grado de rareza de cada pieza. Por lo general, los modelos más comunes fabricados durante las décadas de los 50 y 60 suelen comercializarse entre 200 y 400 euros, mientras que las versiones restauradas pueden alcanzar valores de hasta 1 500 euros. En tanto, las emblemáticas lámparas de pie de NAPAKO figuran entre las más demandadas por los coleccionistas, con precios que oscilan entre 1 300 y 3 100 euros en cierto público.

¿CÓMO SABER SI LAS MONEDAS ANTIGUAS TIENEN UN VALOR PARA LOS COLECCIONISTAS?

Aquellas personas que deseen saber el valor estimado de sus monedas antiguas sin tener que recurrir a algún experto, tendrán que seguir las siguientes recomendaciones para poder identificarlas: