Por Redacción EC

Astronómicamente, el firmamento es la bóveda celeste que despierta mayor curiosidad y cierto escepticismo a la vez, pero sobre todo cuando se producen impresionantes eventos como el afamado eclipse. En ese sentido, hoy llama la atención que la NASA confirme la ocurrencia de dicho fenómeno, y estando protagonizado por parte de un ‘astro rey’ que terminará generando oscurecimiento total de hasta 10 países a nivel global. Con respecto a esta información, te compartimos a continuación sus nombres, cuándo terminará produciéndose el acontecimiento sideral, entre otros aspectos relevantes de cara al próximo año.

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