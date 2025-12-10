Las rutas del Metropolitano van cambiando poco a poco en algunos lados mientras que en otros se mantienen igual, es por eso que aquí te mostramos la guía definitiva con las rutas, horarios, estaciones clave, tarifas y también extensiones que tienes que conocer a fines de este 2025 y para el 2026.

Rutas troncales y expresas del Metropolitano 2026

Las rutas del Metropolitano conectan los distritos del norte (Comas, Independencia) con el sur de Lima (Barranco, Chorrillos) a través del corredor exclusivo.

Rutas regulares (Paran en todas las estaciones)

Estas rutas son ideales para viajes entre paradas cercanas o en horarios de menor demanda. Operan de 5:00 a.m. a 10:30 p.m.

Ruta A: Desde la Estación Naranjal hasta la Estación Central.

Desde la Estación Naranjal hasta la Estación Central. Ruta B: Desde la Estación Naranjal hasta la Estación Matellini (Chorrillos).

Desde la Estación Naranjal hasta la Estación Matellini (Chorrillos). Ruta C: Desde la Estación Ramón Castilla (Centro de Lima) hasta la Estación Matellini.

Rutas expresas (Solo en hora punta)

Estas rutas reducen el tiempo de viaje al saltarse varias estaciones.

Ruta Expresa Recorrido Principal Horario Típico (Lunes a Viernes) Expreso 1 Norte (Matellini a Naranjal, paradas limitadas). Mañana (5:00 a.m. - 9:00 a.m.) Expreso 2 Naranjal a Plaza de Flores. Mañana (5:00 a.m. - 9:00 a.m.) Expreso 3 Naranjal a 28 de Julio (Solo Norte a Sur). Mañana (9:00 a.m. - 4:00 p.m.) Expreso 5 Naranjal a 28 de Julio (Solo Tarde, Norte a Sur). Tarde (5:00 p.m. - 9:00 p.m.) Súper Expreso Naranjal a Estación Central (Paradas específicas). Mañana (5:00 a.m. - 9:00 a.m.)

Por otra parte, los sábados y domingos hay horarios especiales y menos rutas expresas. Consulta siempre la web de la ATU.

Extensión Carabayllo y nuevas estaciones

La esperada extensión Carabayllo del Metropolitano ya se encuentra operativa, añadiendo un tramo crucial en el norte de Lima. Esta extensión conecta directamente el Terminal Naranjal con el nuevo Terminal Chimpu Ocllo.

Las estaciones clave de la extensión norte

Si viajas al extremo norte, estas son las paradas que debes conocer:

Estación Naranjal (Terminal Antiguo) Estación Lomas de Carabayllo Estación Santo Domingo Estación San Carlos Estación La Unión Terminal Chimpu Ocllo (Terminal Final)

Alimentadores del Metropolitano

Los servicios alimentadores son buses que acercan a los usuarios desde los barrios hacia los terminales troncales (Naranjal y Matellini).

Principales alimentadores Norte (desde Naranjal)

Tungasuca: Crucial para usuarios de Comas.

Crucial para usuarios de Comas. Puno: Conexión con zonas de Carabayllo.

Conexión con zonas de Carabayllo. Trapiche: Recorre parte de Comas y Los Olivos.

Principales alimentadores Sur (desde Matellini)

América: Conexión con zonas de Chorrillos.

Conexión con zonas de Chorrillos. Los Próceres: Conexión con Surco y Barranco.

¿Cuánto cuesta y cuáles son los horarios del Metropolitano hoy?

El costo de la tarifa troncal del Metropolitano es de S/. 3.20. Los buses troncales operan, en líneas generales, de lunes a viernes desde las 5:00 a.m. hasta las 10:30 p.m.

Tarifa General (Troncal): S/. 3.20

S/. 3.20 Tarifa Alimentadora: S/. 1.50

S/. 1.50 Tarifa Integrada (Troncal + Alimentadora): S/. 3.50

S/. 3.50 Medio Pasaje (Estudiantes): S/. 1.25 (Troncal)

¿Cómo saber si mi Metropolitano está cerca?

Actualmente, puedes usar aplicaciones de terceros o consultar el tiempo de espera en las pantallas de las estaciones. La ATU está implementando sistemas de geolocalización para mayor precisión.

¿Se puede pagar con la tarjeta del Metro de Lima?

No, debes utilizar la tarjeta Lima Pass o la tarjeta del Metropolitano. Son sistemas de pago diferentes, aunque ambos son administrados por la misma autoridad.

¿Cuál es la ruta más larga del Metropolitano?

La Ruta B (Naranjal - Matellini) y la Ruta Expresa 4 (Naranjal - Plaza de Flores) son las más extensas en recorrido.