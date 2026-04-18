Es bien sabido que los aeropuertos cumplen un rol fundamental en la actualidad, ya que facilita la conectividad entre ciudades, países y continentes, permitiendo el traslado rápido de personas y mercancías. De hecho, en un mundo globalizado, se han convertido en puntos estratégicos que impulsan el comercio internacional, el turismo y la integración económica. Así, la importancia también radica en que dinamizan las economías de cada nación, ya que generan empleo directo e indirecto en sectores como transporte, logística, comercio y servicios. Frente a ese contexto, en un mundo cada vez más conectado, donde predominan el turismo y otros factores, el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI World) reveló cuál es el aeródromo más transitado del mundo, posicionándolo en el primer lugar de su ranking. Entre las novedades, destaca que se ubica en América y se posiciona como uno de los principales hubs aéreos del mundo. En el desarrollo de esta nota te contamos todos los detalles al respecto.

¿CUÁL ES EL AEROPUERTO MÁS TRANSITADO DEL MUNDO?

De acuerdo con el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI World), compartido por La República, posiciona en el primer lugar al International Hartsfield-Jackson de Atlanta en Estados Unidos como el aeropuerto más transitado del mundo con 106,3 millones de pasajeros en 2025. Esto se debe al aumento en el número de viajeros que llegó a 9 800 millones, lo que supone un crecimiento del 3,6 % respecto a 2024 y un 7,3 % por encima de los niveles previos a la pandemia por el Covid-19.

Este reconocimiento no es nuevo para este aeródromo, ya que mantiene un liderazgo en el rubro por alrededor de tres décadas, superando a potencias como el aeropuerto de Shanghái Pudong. “Hemos visto crecimiento en todas las regiones, especialmente por los viajes entre países”, explicó el director general de ACI World, Justin Erbacci. Es importante mencionar que, el segundo lugar lo ocupó Dubái con 95,2 millones de usuarios, seguido por el aeropuerto de Tokio Haneda, que se ubicó en tercer puesto con 91,7 millones.

¿QUÉ PAÍSES SON LOS MÁS RICOS DEL MUNDO, SEGÚN EL ÍNDICE GLOBAL DE PROSPERIDAD?

A través del Índice Global de Prosperidad de HelloSafe, se conoció que el ranking de los países más ricos del mundo está liderado por naciones del continente europeo, donde se concentran los niveles más altos de riqueza y bienestar. Así, en el primer lugar del listado se posicionó Luxemburgo, con 86.20 puntos, mientras que Noruega, con 85.09, e Irlanda, con 84.72, ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente. En cuanto a los países nórdicos mantienen su solidez estructural, con Islandia (77,04) y Dinamarca (72,96) en séptimo y octavo lugar, impulsados por economías sólidas, avanzados sistemas de bienestar y altos niveles de desarrollo humano.

Más abajo se encuentra Emiratos Árabes Unidos (65.95), Finlandia(66.14) y San Marino (65.27). Por su parte, en Norteamérica destacan dos países: Estados Unidos (64.03) y Canadá (63.68), en las posiciones 18 y 19. Por último, en el otro extremo de Europa, Moldavia, Macedonia del Norte y Albania se ubican entre los últimos lugares del continente, con los puntajes más bajos del ranking. Es importante señalar que el informe se basa en indicadores como el PIB per cápita, la Renta Nacional Bruta (RNB) per cápita, la tasa bruta de ahorro nacional, el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el coeficiente de Gini (desigualdad de ingresos) y la tasa de pobreza, conforme comparte Traveler.