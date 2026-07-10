Desde décadas, los aeropuertos cumplen un rol fundamental en la sociedad, ya que facilita la conectividad entre ciudades, países y continentes, permitiendo el traslado rápido de personas y mercancías. Inclusive, en una era globalizada, se han convertido en puntos estratégicos que impulsan el comercio internacional, el turismo y la integración económica. Así, la importancia también radica en que dinamizan las economías de cada nación, ya que generan empleo directo e indirecto en sectores como transporte, logística, comercio y servicios. En ese sentido, el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI World) reveló cuál es el aeródromo con mayor tráfico aéreo en el mundo, posicionando a un reconocido aeropuerto en el primer lugar de su ranking. Entre las novedades, destaca que se ubica en América y se posiciona como uno de los principales hubs aéreos del planeta. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ AEROPUERTO TIENE EL MAYOR TRÁFICO AÉREO EN EL MUNDO?

De acuerdo con el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI World), compartido por La República, posiciona en el primer lugar al International Hartsfield-Jackson de Atlanta en Estados Unidos como el aeropuerto más transitado del mundo con 106,3 millones de pasajeros en 2025. Esto se debe a su ubicación estratégica y al aumento en el número de viajeros que llegó a 9 800 millones, lo que supone un crecimiento del 3,6 % respecto a 2024 y un 7,3 % por encima de los niveles previos a la pandemia por el Covid-19.

Este reconocimiento no es nuevo para este aeródromo, ya que mantiene un liderazgo en el rubro por alrededor de tres décadas, superando a potencias como el aeropuerto de Shanghái Pudong. “Hemos visto crecimiento en todas las regiones, especialmente por los viajes entre países”, explicó el director general de ACI World, Justin Erbacci. Es importante mencionar que, el segundo lugar lo ocupó Dubái con 95,2 millones de usuarios, seguido por el aeropuerto de Tokio Haneda, que se ubicó en tercer puesto con 91,7 millones.

¿DÓNDE SE CONSTRUYE UN RÍO ARTIFICIAL EN SUDAMÉRICA?

Un megaproyecto se erige como uno de los más importantes de Sudamérica con la construcción de un “río artificial”, denominado Cinturão das Águas do Ceará, en Brasil, que busca conducir agua hacia zonas donde las precipitaciones son insuficientes. Se trata de una compleja red hidráulica diseñada para trasladar agua desde el Proyecto de Integración del río São Francisco hacia el interior de la zona, donde la primera parte de esta etapa se extiende por 145,3 kilómetros y con un diseño operativo que funciona por gravedad.

Así, la Secretaría de Recursos Hídricos de Ceará informó que el sistema impacta directamente a 24 municipios y a cerca de 561.000 habitantes. Asimismo, al integrarse con el Eixão das Águas, amplía su alcance y puede reforzar el abastecimiento para más de cinco millones de personas, incluida la región metropolitana de Fortaleza. En este marco, el uso prioritario del recurso hídrico se destina al consumo humano, seguido por las actividades industrial, turística, ganadera y agrícola.

Por último, el Cinturão das Águas tiene como propósito integrar 12 cuencas hidrográficas mediante la transposición del río São Francisco. La iniciativa responde a un objetivo claro: llevar agua a zonas donde las condiciones geográficas y climáticas restringen su disponibilidad en el país sudamericano. De acuerdo con la actualización oficial más reciente, publicada el 18 de diciembre de 2025, dicho proyecto registra un avance del 91 % y se estima que finalice a mediados de junio de 2026, conforme comparte la plataforma Stakeholders.