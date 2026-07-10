Por Redacción EC

Desde décadas, los aeropuertos cumplen un rol fundamental en la sociedad, ya que facilita la conectividad entre ciudades, países y continentes, permitiendo el traslado rápido de personas y mercancías. Inclusive, en una era globalizada, se han convertido en puntos estratégicos que impulsan el comercio internacional, el turismo y la integración económica. Así, la importancia también radica en que dinamizan las economías de cada nación, ya que generan empleo directo e indirecto en sectores como transporte, logística, comercio y servicios. En ese sentido, el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI World) reveló cuál es el aeródromo con mayor tráfico aéreo en el mundo, posicionando a un reconocido aeropuerto en el primer lugar de su ranking. Entre las novedades, destaca que se ubica en América y se posiciona como uno de los principales hubs aéreos del planeta. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.