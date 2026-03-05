El 2025 dejó cifras récord entorno a diversos aspectos, y hoy desde la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC), llamando la atención por darse a conocer el número de pasajeros que hicieron uso de terminales muy particulares durante dicho año. La información compartida revela detalles entorno al incremento de movilizaciones por vía aérea, y los viajes realizados abordando aviones en aeródromos de diversas regiones del país.

ESTOS SON LOS AEROPUERTOS PERUANOS QUE RECIBIERON MAYOR CANTIDAD DE PASAJEROS DURANTE EL 2025

La confirmación de grata noticia ha terminado anunciando CORPAC, y a inicios de marzo 2026 con respecto al número de pasajeros que viajaron por vía aérea durante el último año.

De acuerdo a la información precisada por parte de la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en el 2025 se terminó registrando la cifra más alta de toda la historia de la aviación civil peruana, y esto gracias a la movilización de 44.7 millones de personas que hicieron uso de los siguientes aeropuertos ubicados a nivel nacional:

LIMA, Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH)

- 27.4 millones de pasajeros

CUSCO, Aeropuerto Velasco Astete

- 4.8 millones de pasajeros

AREQUIPA, Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón

- 2.4 millones de pasajeros

PIURA, Aeropuerto Capitán FAP Guillermo Concha Iberico

- 1.3 millones de pasajeros

SAN MARTÍN, Aeropuerto Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes

- 1.2 millones de pasajeros

LORETO, Aeropuerto Coronel FAP Francisco Secada Vignetta

- 1.1 millones de pasajeros

Fuente: COMEXPERU

"Estas cifras, que representan un incremento interanual de 5.5%, confirman la tendencia sostenida de crecimiento de la demanda del transporte aéreo en el país, impulsada principalmente por la expansión de la economía y del turismo en el Perú“, remarca CORPAC mediante nota de prensa donde además resalta otras cifras récord entorno a los vuelos realizados por parte de miles de millones de pasajeros durante lo que fue el 2025.

OTRAS IMPORTANTES CIFRAS QUE COMPARTE CORPAC ACERCA DE LOS PASAJEROS MOVILIZADOS POR PARTE DE AEROPUERTOS PERUANOS EN 2025