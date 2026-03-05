El 2025 dejó cifras récord entorno a diversos aspectos, y hoy desde la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC), llamando la atención por darse a conocer el número de pasajeros que hicieron uso de terminales muy particulares durante dicho año. La información compartida revela detalles entorno al incremento de movilizaciones por vía aérea, y los viajes realizados abordando aviones en aeródromos de diversas regiones del país.
La confirmación de grata noticia ha terminado anunciando CORPAC, y a inicios de marzo 2026 con respecto al número de pasajeros que viajaron por vía aérea durante el último año.
De acuerdo a la información precisada por parte de la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en el 2025 se terminó registrando la cifra más alta de toda la historia de la aviación civil peruana, y esto gracias a la movilización de 44.7 millones de personas que hicieron uso de los siguientes aeropuertos ubicados a nivel nacional:
- LIMA, Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH)
- 27.4 millones de pasajeros
- CUSCO, Aeropuerto Velasco Astete
- 4.8 millones de pasajeros
- AREQUIPA, Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón
- 2.4 millones de pasajeros
- PIURA, Aeropuerto Capitán FAP Guillermo Concha Iberico
- 1.3 millones de pasajeros
- SAN MARTÍN, Aeropuerto Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes
- 1.2 millones de pasajeros
LORETO, Aeropuerto Coronel FAP Francisco Secada Vignetta
- 1.1 millones de pasajeros
Fuente: COMEXPERU
"Estas cifras, que representan un incremento interanual de 5.5%, confirman la tendencia sostenida de crecimiento de la demanda del transporte aéreo en el país, impulsada principalmente por la expansión de la economía y del turismo en el Perú“, remarca CORPAC mediante nota de prensa donde además resalta otras cifras récord entorno a los vuelos realizados por parte de miles de millones de pasajeros durante lo que fue el 2025.
- De los 44.7 millones de pasajeros movilizados, 32.6 millones correspondieron a vuelos nacionales (4.8% más que el 2024).
- De los 44.7 millones de pasajeros movilizados, 12.1 millones correspondieron a vuelos internacionales (7.5% más que el 2024).
- Entorno a operaciones aéreas (despegues y aterrizajes), durante el 2025 se registraron 476 mil 245, lo que en promedio equivale a los 1,305 vuelos diarios a nivel nacional.
- Los vuelos realizados durante el 2025 son 4.6% mayores respecto al año anterior, y cuando terminaron contabilizándose 455 mil 531 operaciones.