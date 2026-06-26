Los terremotos son considerados de alta peligrosidad en el mundo, ya que debido a su gran potencia puede destruir grandes infraestructuras, como carreteras, viviendas y puentes, así como lamentar la pérdida de vidas. De hecho, a largo plazo, ocasionan severas consecuencias económicas, desplazamientos poblacionales y afectaciones psicológicas. En ese sentido, tras los dos fuertes movimientos telúricos registrados recientemente en Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que, hasta el momento, el saldo preliminar deja cerca de 250 edificios colapsados, cientos de fallecidos y un número significativo de damnificados. No obstante, en medio de este desastre, algunas personas suelen confundir lo sucedido con un doblete sísmico o un terremoto y sus réplicas, por lo que es fundamental aclarar estos conceptos para evitar malentendidos y comprender mejor la naturaleza de los fenómenos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN DOBLETE SÍSMICO Y RÉPLICAS TRAS LO OCURRIDO EN VENEZUELA?

De acuerdo con el medio La Sexta, los sismos registrados este miércoles 24 de junio en Venezuela correspondieron a dos terremotos independientes y no a un evento principal seguido de una réplica. Y es que, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó que el primero alcanzó una magnitud de 7,2 y, 40 segundos después, ocurrió un segundo de magnitud 7,5, que liberó cerca de tres veces más energía que el inicial, lo que ha ocasionado cientos de muertos y miles de damnificados.

@telemundo51miami Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió las cercanías de la costa de Venezuela el miércoles por la tarde, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), y testigos reportaron temblores en la capital, Caracas. Los residentes se apresuraron a evacuar mientras el sismo sacudía los edificios; un testigo declaró a Reuters que se formaron grietas en la fachada de su edificio. El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una alerta de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes tras el terremoto. #terremoto #venezuela #caracas ♬ original sound - Telemundo51Miami

Asimismo, las autoridades indicaron que los terremotos se produjeron a una profundidad de 13 kilómetros, lo que permitió que la energía alcanzara rápidamente la superficie y provocara mayores daños. Inclusive, señalaron que ambos se originaron en la falla de Boconó, donde las placas del Caribe y Sudamericana interactúan mediante un desplazamiento horizontal, y su proximidad a Caracas incrementó el impacto del evento sísmico. Finalmente, el USGS, a partir de modelos automáticos, prevé que las victimas mortales lleguen entre 10 000 y 100 000.

UNA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA REVELA QUE LOS TERREMOTOS FORMAN PEPITAS DE ORO

A través de una investigación liderada por científicos de la Universidad de Monash y compartida en la revista Nature Geoscience, reveló que los terremotos desempeñan un rol determinante en la formación de pepitas de oro, al activar propiedades eléctricas en cristales de cuarzo ubicados en la corteza terrestre. Según detalla el estudio, mientras se desarrolla el movimiento telúrico se ejerce una presión sobre este silicato y genera voltaje a través de la piezoelectricidad, generando cargas eléctricas. Inclusive, este mecanismo desencadena reacciones electroquímicas que convierten el oro presente en fluidos geológicos en partículas sólidas, las cuales se van depositando sobre la superficie del material rocoso.

De esta manera, con el objetivo de disipar las especulaciones, los científicos llevaron a cabo ensayos de laboratorios para alterar los cristales de cuarzo sumergidos en soluciones con presencia del metal precioso, obteniendo favorables resultados. Es decir, la electricidad generada es suficiente para inducir la precipitación del elemento y promover la agregación de nanopartículas, las cuales funcionan como núcleos iniciales de crecimiento. Eso no es todo, gracias a su conductividad, los trozos áureos preexistentes favorecen la acumulación gradual de nuevas capas, lo que posibilita que pequeños depósitos evolucionen con el tiempo hasta convertirse en pepitas de mayor tamaño, conforme comparte La República.