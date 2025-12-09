El Ministerio de Educación (Minedu) publicó el calendario escolar 2025, detallando los días de clases, feriados y recesos para los estudiantes peruanos. Entre estas fechas, las vacaciones de octubre se destacaron como un descanso necesario, justo antes de iniciar la recta final del año académico. A continuación, te contamos la fecha precisa en la que se dará por concluido este ciclo escolar.

Minedu confirma el fin del año escolar 2025: descubre cuándo comienzan las vacaciones en Perú

De acuerdo con el calendario oficial del Minedu, las clases correspondientes al año escolar 2025 terminarán el 19 de diciembre, cerrando así el cuarto bloque lectivo. Posteriormente, del 22 al 31 de diciembre, se llevará a cabo el quinto bloque de gestión, dedicado únicamente a labores administrativas y a la culminación de los procesos internos de cada institución educativa.

Durante este periodo, los estudiantes no participan; está reservado para el personal directivo y administrativo, quienes se encargan de cerrar el ciclo escolar, evaluar el desempeño institucional y dejar todo listo para el inicio del siguiente año académico.

Cómo está organizado el calendario escolar

El año académico está estructurado en cinco bloques:

Primer bloque de gestión: del 3 al 14 de marzo.

Primer bloque lectivo: del 17 de marzo al 16 de mayo.

Segundo bloque de gestión: del 19 al 23 de mayo.

Segundo bloque lectivo: del 26 de mayo al 25 de julio.

Tercer bloque de gestión: del 28 de julio al 8 de agosto.

Tercer bloque lectivo: del 11 de agosto al 10 de octubre.

Cuarto bloque de gestión (vacaciones): del 12 al 17 de octubre.

Cuarto bloque lectivo: del 20 de octubre al 19 de diciembre.

Quinto bloque de gestión: del 22 al 31 de diciembre.

De esta forma, el Minedu garantiza un año escolar ordenado, con espacios de descanso planificados y actividades pedagógicas distribuidas para optimizar el aprendizaje.

Qué feriados le quedan al 2025

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Estos días libres representan oportunidades para rendir homenaje, reunirse con la familia y, al mismo tiempo, disfrutar de un merecido descanso.

Qué es el Minedu

Es el órgano rector de las políticas educativas nacionales y ejerce su rectoría a través de una coordinación y articulación intergubernamental con los gobiernos regionales y locales, propiciando mecanismos de diálogo y participación.

Define, dirige, regula y evalúa la política educativa y pedagógica nacional, en coordinación con los gobiernos regionales. Además, establece políticas específicas de equidad.

Diseña los currículos básicos de los niveles y modalidades del sistema educativo, programas nacionales dirigidos a estudiantes, directores y docentes, políticas relacionadas con el otorgamiento de becas y créditos educativos y los procesos de medición y evaluación de logros de aprendizaje.

