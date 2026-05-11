Resumen

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Las empresas españolas mantendrán reuniones con compañías peruanas, así como con representantes de gremios e instituciones vinculadas al sector | Archivo El Comercio
Las empresas españolas mantendrán reuniones con compañías peruanas, así como con representantes de gremios e instituciones vinculadas al sector | Archivo El Comercio
Por Redacción EC

Del 20 al 22 de mayo se celebrará en Perú una jornada técnica especializada en agrotech que contará con la participación de siete empresas españolas del sector, en un encuentro orientado a impulsar la innovación, el intercambio de conocimiento y las oportunidades de negocio con actores clave de la agroindustria peruana.