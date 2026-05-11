Del 20 al 22 de mayo se celebrará en Perú una jornada técnica especializada en agrotech que contará con la participación de siete empresas españolas del sector, en un encuentro orientado a impulsar la innovación, el intercambio de conocimiento y las oportunidades de negocio con actores clave de la agroindustria peruana.

El programa comienza el 20 de mayo en Lima, con una jornada de reuniones empresariales (B2B) que consta de dos turnos, uno de 11:00h a 13:00h y otro de 15:00h a 17:00h en el Hotel Pullman de San Isidro.

Durante las sesiones, las empresas españolas mantendrán reuniones con compañías peruanas, así como con representantes de gremios e instituciones vinculadas al sector.

Además, habrá un almuerzo presidido por el Excmo. Sr. Embajador de España en Perú, Alejandro Abellán. Los días 21 y 22 de mayo, la delegación se trasladará a Ica para realizar visitas técnicas de campo, con el objetivo de conocer de primera mano experiencias productivas, soluciones tecnológicas aplicadas y los principales retos del sector agroexportador peruano.

La iniciativa está organizada por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima, en colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones, en el marco de sus acciones de apoyo a la internacionalización y cooperación empresarial.

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