Desde hace varios años, Venezuela atraviesa por una fuerte crisis política, económica y humanitaria, pese a las proyecciones de crecimiento económico del Banco Credit Suisse y del Fondo Monetario Internacional (FMI). De hecho, el país permanece en una situación crítica, bajo el mandato autoritario de Nicolás Maduro, quien otorga todos los meses una serie de bonos y programas a favor de la población nacional. Sin embargo, diversas instituciones locales han señalado que estos beneficios sociales son insuficientes para cubrir las necesidades básicas del hogar. Ante ello, un reconocido youtuber recorrió las principales calles del país con el objetivo de conocer la situación económica de los trabajadores venezolanos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNTO PERCIBEN APROXIMADAMENTE LOS TRABAJADORES EN VENEZUELA?

Es bien sabido que miles de personas buscan ingeniárselas para obtener ganancias que les permitan vivir con mayor tranquilidad en Venezuela, pues la crisis que atraviesa el país afecta diariamente a la población. De esta manera, un creador de contenido venezolano llamado Ey Graffe visitó las principales calles de Caracas y Valencia con el objetivo de entrevistar a barberos, promotores y otros vendedores informales, quienes viven del día a día en el país. En el video publicado en YouTube, un vendedor de frutas señaló que la situación actual en el país es complicada, ya que, al no registrar muchas ventas, sus productos se descomponen. Por ello, indicó que sus ganancias diarias apenas alcanzan los 10 dólares.

“Ahorita la cuestión está un poco dura y la mercancía se pudre. De ganancia a veces uno se gana entre 10 a 15 dólares al día. Yo vengo aquí todo el día. Siempre es para uno sobrevivir”, contó el trabajador venezolano. Por su parte, una ciudadana, quien se desempeña como vendedora de cafés e infusiones desde hace dos años, reveló que trabajando solo durante las tardes suele ganar 300 dólares aproximadamente. Aunque, a pesar de obtener buenos ingresos, la mujer señaló que no le alcanza para cubrir las necesidades del hogar. “Hace dos año trabajo solo en las tardes porque en las mañanas cuido a mi bebé. En la semana puede ser como 300 dólares algo así. Pienso continuar en esto porque soy dueña de mi propio tiempo”, dijo.

