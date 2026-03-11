El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) emitió un pronunciamiento dirigido a familias y tutores de estudiantes matriculados en centros educativos particulares. La institución señaló que los colegios no están facultados para exigir la adquisición de uniformes, listas escolares u otros artículos en establecimientos determinados ni para imponer el uso de marcas específicas. Según el organismo, este tipo de exigencias contraviene las normas que garantizan la libertad de elección de los consumidores. La entidad fiscalizadora advirtió que este tipo de prácticas no solo genera un impacto negativo en el presupuesto de los hogares, sino que también puede derivar en severas penalidades económicas para las instituciones educativas que incumplan la normativa vigente. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual también recordó que, durante la temporada escolar, existen otras disposiciones que los colegios privados están obligados a respetar.

¿Te obligan a comprar útiles de marca? Esta es la multa que enfrentarían los colegios

Indecopi informó que las instituciones privadas que condicionen la compra de uniformes o materiales escolares a proveedores exclusivos pueden ser sancionadas con multas de hasta 450 UIT. En valores actuales, esta cifra supera los S/2.475.000, dependiendo del cálculo vigente de la Unidad Impositiva Tributaria.

De acuerdo con datos oficiales, entre 2021 y 2025 se registraron 647 sanciones vinculadas a este tipo de infracciones en distintas regiones del país. En conjunto, las penalidades económicas aplicadas durante ese periodo superaron las 1.189 UIT. Estas faltas son consideradas como incumplimientos a la idoneidad del servicio educativo, ya que limitan la libertad de elección de las familias y generan gastos adicionales injustificados.

Qué otras prácticas están prohibidas durante la campaña escolar

La autoridad precisó que los colegios no pueden exigir la entrega total de la lista de útiles el primer día de clases. Los materiales deben solicitarse de manera gradual, permitiendo un respiro financiero a los apoderados.

Algunos puntos esenciales son:

Plazo de gracia: Las familias cuentan con un mínimo de 30 días calendario, contados desde que inician las clases, para completar la entrega de lo solicitado.

Pertinencia pedagógica: El colegio tiene prohibido requerir equipos o materiales que no guarden una relación directa con el aprendizaje del estudiante.

Libertad de origen: No existe obligación de comprar textos nuevos, permitiéndose el uso de libros de segunda mano, a excepción de aquellos cuadernos de trabajo que por su naturaleza sean de un solo uso.

Asimismo, es importante señalar que los apoderados tienen derecho a participar en la selección de los libros que utilizarán sus hijos, según informa el diario La República.

(Fuente: El Peruano)

¿Cómo pueden actuar los padres ante las irregularidades?

Si una familia advierte que el colegio condiciona la compra de uniformes, útiles o materiales a un proveedor exclusivo, puede presentar un reclamo formal ante Indecopi para que se investigue el caso. La entidad evaluará la denuncia y, de comprobarse la infracción, aplicará las sanciones correspondientes.

Este llamado cobra mayor relevancia considerando que el gasto estimado en implementos escolares puede oscilar entre S/600 y S/1.200 por estudiante, según proyecciones gremiales. Este monto incluye desde materiales básicos hasta textos especializados y, en algunos casos, dispositivos tecnológicos. Por ello, la supervisión busca evitar sobrecostos y proteger el presupuesto de las familias frente a prácticas indebidas.

