El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) emitió un pronunciamiento dirigido a familias y tutores de estudiantes matriculados en centros educativos particulares. La institución señaló que los colegios no están facultados para exigir la adquisición de uniformes, listas escolares u otros artículos en establecimientos determinados ni para imponer el uso de marcas específicas. Según el organismo, este tipo de exigencias contraviene las normas que garantizan la libertad de elección de los consumidores. La entidad fiscalizadora advirtió que este tipo de prácticas no solo genera un impacto negativo en el presupuesto de los hogares, sino que también puede derivar en severas penalidades económicas para las instituciones educativas que incumplan la normativa vigente. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual también recordó que, durante la temporada escolar, existen otras disposiciones que los colegios privados están obligados a respetar.

