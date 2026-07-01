El Mundial 2026 se encuentra en una de sus etapas más emocionantes y cada vez falta menos para conocer a la selección que levantará el trofeo en la gran final. Con el avance de las rondas de eliminación directa, miles de hinchas en Perú buscan saber qué partidos podrán seguir por televisión abierta y si el encuentro que definirá al campeón estará disponible gratis. En este contexto, América TV anunció una amplia cobertura de la Copa del Mundo, incluyendo varios enfrentamientos decisivos de la recta final. Sin embargo, todavía existen dudas sobre el alcance de sus transmisiones y cuáles serán los compromisos que llegarán a la pantalla del canal. A continuación, descubre si América TV emitirá la final del Mundial 2026, qué otros partidos aún tiene programados y las alternativas para seguir el campeonato desde Perú.

¿AMÉRICA TV TRANSMITIRÁ LA FINAL DEL MUNDIAL 2026?

Sí. América TV confirmó que la final del Mundial 2026 forma parte de los 40 encuentros que ofrecerá durante el campeonato. De esta manera, los aficionados podrán seguir el duelo que definirá al nuevo campeón a través de la señal abierta del canal.

Además, el contenido también estará disponible mediante la plataforma América tvGO y, en determinados casos, por los espacios digitales del medio, según informa la plataforma web del canal.

Copa del Mundo. | Foto: @fifaworldcup

¿QUÉ PARTIDOS TODAVÍA LE FALTA TRANSMITIR A AMÉRICA TV?

La programación pendiente del canal contempla varios encuentros correspondientes a las rondas de eliminación directa. Entre los compromisos ya confirmados se encuentran:

Bélgica vs. Senegal | 1 de julio a las 3:00 p. m.

Portugal vs. Croacia | 2 de julio a las 6:00 p. m.

Argentina vs. Cabo Verde | 3 de julio a las 5:00 p. m.

Colombia vs. Ghana | 3 de julio a las 8:30 p. m.

Cuatro partidos de octavos de final.

Dos encuentros de cuartos de final.

Las dos semifinales.

La gran final del Mundial 2026.

¿DÓNDE MÁS SE PUEDEN VER LOS PARTIDOS DEL MUNDIAL 2026 DESDE PERÚ?

Quienes deseen seguir todos los encuentros del torneo pueden hacerlo mediante DSPORTS, disponible a través de DIRECTV y la plataforma DGO. También se puede acceder a la totalidad de los 104 partidos en Paramount+.

También es importante mencionar que Disney+, en su plan Premium, ofrece una selección de compromisos mediante la señal de ESPN.

New York New Jersey Stadium o MetLife Stadium (Nueva Jersey, Estados Unidos) Capacidad: 82.500 Inauguración:﻿ 2010 / ANGELA WEISS

¿POR QUÉ EL MUNDIAL 2026 ES DIFERENTE A LAS EDICIONES ANTERIORES?

Esta edición marca un antes y un después para la Copa del Mundo por varios motivos. Es la primera vez que el torneo se desarrolla de manera conjunta en tres países: Canadá, Estados Unidos y México. También se amplió el número de selecciones participantes de 32 a 48, lo que permitió aumentar el calendario hasta alcanzar 104 partidos. Asimismo, el certamen se disputa en 16 ciudades, convirtiéndose en la competencia más extensa organizada por la FIFA.

¿CÓMO FUNCIONA EL NUEVO FORMATO DEL MUNDIAL 2026?

El campeonato comenzó con una fase integrada por 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Al finalizar esa etapa avanzaron los dos primeros equipos de cada grupo junto con los ocho mejores terceros. Después se incorporó una ronda inédita de dieciseisavos de final, antes de disputar los tradicionales octavos, cuartos de final, semifinales y la final. Gracias a este sistema, más selecciones tuvieron la oportunidad de mantenerse en carrera por el título.

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