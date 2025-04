Universitario de Deportes goleó 4-1 a Melgar por la Liga 1 y se acercó al cuadro arequipeño en la tabla de posiciones. Sin embargo, la sensación fue agridulce entre los hinchas, pues Fabián Bustos dejó de ser técnico de la ‘U’. A propósito de ello, aquí te contaremos cuánto ganaría el entrenador argentino en Olimpia de Paraguay, su nuevo club.

¿Cuánto ganaría Fabián Bustos en Olimpia? Esto se reveló en Paraguay

En un diálogo con el medio medio paraguayo ‘Monumental AM 1080’, el periodista peruano Julián Fernández reveló algunos detalles sobre lo que sería el sueldo de Bustos como entrenador de Olimpia.

“Se habla de doblar o triplicar el de aquí. Acá se habla de un estimado anual de 500 mil dólares, serán 50 mil (mensual). Por eso yo hablaba de 150 mil la rescisión por tres sueldos. Hay que ver porque en los cuerpos técnicos, de lo que cobra el entrenador, un monto va para los asistentes”, señaló Fernández.

“Se dice que Olimpia le estaría pagando casi el doble o el triple. Será 1 millón al año, 100 o 120 mil dólares por mes”, agregó el conocido comunicador.

Fabián Bustos logró el récord de 21 victorias seguidas de local en la Liga 1 Te Apuesto. (Foto: Universitario de Deportes)

Por qué se fue Fabián Bustos de Universitario

Bustos decidió dar una conferencia de prensa para explicar cuáles fueron los motivos por los que decidió dejar Universitario. “Fueron motivos deportivos completamente, sin que nadie se moleste. Hay cosas que están mal en el fútbol peruano, que no se valoran ni se respetan. Hay muchas cosas infundadas. El fútbol peruano retrocede y no avanza, eso también tiene que ver un poco. No soy un inmortal para venir como justiciero, pero acá hay cosas que pasan y en otros países con las mismas reglas... Pero no solo retrocede el fútbol peruano, sino todos como sociedad. Muchos periodistas son objetivos, pero otros no lo son y hay otros que están disfrazados”.

El estratega también explicó cuál es el reto profesional que se ha planteado. “No había forma de convencer porque ya hice un reto deportivo que tengo planificado para mi vida. Me gusta una carrera de ser un entrenador que vaya a varios países y conseguir objetivos, y en ese camino estoy. Me voy a un equipo muy grande como la ‘U’, con más historia también porque ha sido campeón de la Libertadores y del mundo”.

Hinchas de Universitario piden la vuelta de Jorge Fossati, si se confirma la salida de Fabián Bustos a Olimpia

El lunes 14 de abril, en las primeras horas de la mañana, el club crema, por medio de sus redes sociales, oficializó que el técnico argentino no seguirá en Ate. En este contexto, los hinchas merengues piden el regreso de Jorge Fossati al banquillo del actual bicampeón del fútbol peruano.

Jorge Fossati dirigió a Universitario en 2023 y fue campeón nacional. (Foto: Universitario)

“Es el momento que vuelva Fossati”, “El regreso más esperado de todos, el de Jorge Fossati”, “Fossati es el indicado, hay que llamarlo de una buena vez”, “No pierdan tiempo, no busquen a otro, es Fossati”, “Fossati conoce al plantel, la liga y los rivales, es el indicado”, fueron algunos de los comentarios de los hinchas de la ‘U’ en redes sociales.

Asimismo, un video de América Deportes también dejó en claro que Fossati es el preferido por los fanáticos merengues. A todos se les preguntó, en la previa del duelo ante Melgar, quién debía reemplazar a Bustos. La mayoría se inclinó por la vuelta del experimentado estratega uruguayo.