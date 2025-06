Juan Manuel Vargas fue uno de los futbolistas peruanos más exitosos en el extranjero de los últimos años. En base a su potencia física y a su increíble remate de larga distancia, el popular ‘Loco’ supo ganarse un nombre en Europa y también en la selección peruana. A propósito de ello, el exlateral izquierdo fue entrevistado nuevamente en ‘Enfocados’, podcast de Jefferson Farfán, y le dedicó una polémica frase a André Carrillo, volante del Corinthians.

Todo comenzó cuando la ‘Foquita’ y Roberto Guizasola le bromearon a Vargas sobre no haber ganado ningún título en su carrera, a lo que el exUniversitario respondió de la siguiente manera con bastante picardía.

“Me tienen huev** ustedes con ese tema.Le preguntaron sobre eso a Carrillo, que parece una nevera, un ‘iceberg’ tiene en el pecho“, dijo el exlateral izquierdo, provocando las risas también de Luis de Guadalupe, quien era otro de los entrevistados en el set de ‘Enfocados’.

“No me ha molestado, pero mira, compare, yo tengo cinco títulos, que son mis cinco hijos. Nada más. ¿Sabes lo que es jugar Champions o no? Él se burla, todavía se arrodilló en el piso”, agregó el exFiorentina.

André Carrillo juega actualmente en el Corinthians. (Foto: ITEA Sports)

‘Puma’ Carranza y el ‘Loco’ Vargas se refieren al fichaje de Raúl Ruidíaz por Atlético Grau: “Esperamos que no le haga goles a la ‘U’”

En la primera edición de ‘La Parrilla del Loco’, que se transmite a través de YouTube, Juan Manuel Vargas tuvo como invitados a Paolo Maldonado y José Luis Carranza, dos grandes símbolos de Universitario de Deportes, para comentar un poco más sobre su paso por el fútbol y otras anécdotas. Sin embargo, fue difícil no tocar el tema de Raúl Ruidíaz en su nuevo club: el Atlético Grau. El ‘Puma’ se mostró disconforme con la decisión del futbolista, aunque le brindó todo su apoyo, manifestando que no marque goles contra el cuadro crema. “No me parece, porque el chato es crema, pero crema. Bueno, ya firmó. Qué le vaya bien y esperemos que no le haga goles a la ‘U’”, dijo.

Por su parte, Maldonado confirmó que el jugador de 34 años tuvo la intención de retornar a la ‘U’ para disputar la Liga 1 y los torneos internacionales, pero esto nunca se dio, ya que nunca le llegaron las propuestas. Asimismo, el exfutbolista pidió no comparar al equipo norteño con el cuadro crema. “Por lo que conversábamos nosotros hace 3 meses, la Pulga ha tenido la voluntad de venir a la ‘U’ y ser receptivo con alguna oferta, pero eso nunca se concretó. Ruidíaz ha priorizado el tema de estar en competencia, lo que le permite jugar. Pero uno nunca va a comparar a Atlético Grau con la ‘U’”, precisó.