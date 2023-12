En las redes sociales se dio a conocer el posible rival de Universitario de Deportes en la ‘Noche Crema 2024′, evento tradicional que se realiza cada año para la presentación oficial del plantel que afrontará la temporada y que en esta ocasión llevará el lema ‘La Primera Noche de Nuestro Centenario’.

En esta línea, según informó el medio extranjero Bolavip, la “U” habría hecho llegar una invitación al Club Universidad de Chile para que sea su contrincante en su partido de exhibición. Sin embargo, el equipo chileno tendría la duda de aceptar debido a que no se sabe si disputará en su país el torneo corto denominado Copa de la Liga en enero, temporada que podría coincidir con el evento de Universitario.

“En la U de Chile el ofrecimiento está, pero con una gran duda si aceptar o no, independiente de las ganas que existen, debido a que aún es una incertidumbre en nuestro territorio si es que se llevará a cabo la especie de Copa de La Liga nacional, que desea implementar la ANFP”, se puede leer en la nota publicada en la plataforma web de Bolavip.

Ante esta noticia, el actual administrador temporal de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, salió a desmentir esta noticia y pidió a los hinchas ‘cremas’ que no se dejen llevar por las especulaciones y esperen la información oficial del club.

¿QUÉ DIJO JEAN FERRARI SOBRE EL POSIBLE RIVAL DE LA “U” PARA LA ‘NOCHE CREMA 2024′?

Ante los rumores del próximo rival de los merengues, el administrador temporal de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, publicó un mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter) para desmentir que el club había enviado una invitación a algún equipo para la ‘Noche Crema’.

También aprovechó en comunicar que en los próximos días se oficializarán a los refuerzos para la próxima temporada e informar que mantiene comunicación constante con el aún entrenador de la “U”, Jorge Fossati, quien tiene contrato con los ‘cremas’ hasta diciembre de 2024.

“Entiendo que algunos quieran tener la información oficial, pero no es bueno especular. No hemos cursado aún invitación a ningún equipo para la Noche Crema; los refuerzos pronto los tendremos, y con el profesor Fossati conversamos muy seguido. No especulen, esperen info oficial”, publicó Ferrari.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE DESARROLLARÁ LA ‘NOCHE CREMA 2024?

Mediante su página oficial y redes sociales, Universitario de Deportes dio a conocer la fecha y hora de su evento denominado “Noche Crema 2024. La Primera Noche de Nuestro Centenario’. Este se realizará el sábado 20 de enero de 2024 en el Estadio Monumental U Marathon desde las 8 de la noche (hora peruana).

¿QUÉ ACTIVIDADES SE REALIZARÁN EN LA ‘NOCHE CREMA 2024′?

Entre las actividades programadas que se ofrecerán a los hinchas ‘cremas’, habrá un show de fuegos artificiales y la aparición de artistas de talla internacional, así como activaciones para motivar la participación de los asistentes.

Además de la presentación del plantel masculino, también se ha considerado llevar a cabo la presentación de los equipos femeninos las ‘Leonas’ y las ‘Pumas’, y a los integrantes de los equipos de futsal y futsal down. También se realizará el reconocimiento a las figuras históricas del club.

¿CUÁLES SON LOS PRECIOS DE LAS ENTRADAS PARA LA ‘NOCHE CREMA 2024′?

Los hinchas de la “U” podrán adquirir las entradas para la presentación de Universitario de Deportes desde S/50 la tribuna norte y S/50 para la tribuna sur, siendo los boletos más cómodos. Mientras que los espacios más costosos serán la tribuna occidente, que costarán S/310, y las butacas negras, que valdrá S/850.

Además, el club pondrá a la venta la Experiencia Crema, que ofrecerá a los aficionados estar a ras de campo durante el espectáculo.