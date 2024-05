Oliver Sonne y la importancia de su abuela para degustar la comida peruana

Durante los últimos meses, Oliver Sonne ha logrado ganarse el cariño de la afición nacional, pues en cada partido que tiene la selección peruana su nombre usualmente es aclamado. De hecho, hace poco brindó declaraciones para un medio nacional que ha logrado llamar la atención de varios, pues el lateral del Silkeborg confesó su amor por la comida peruana gracias a su abuela.

¿CUÁLES SON LAS COMIDAS PERUANAS FAVORITAS DE OLIVER SONNE?

En diálogo con el programa ‘Pase Filtrado’, Oliver Sonne contó detalles sobre cómo descubrió sus orígenes peruanos. En ese sentido, mencionó a su abuela materna, Elsa Christensen, quien solía preparar comida nacional, entre las que destacaban el ceviche y cuy.

“Creo que esto fue cuando tenía diez años. Claro que yo sabía que mi abuela era peruana. Entonces los miércoles mi familia y yo íbamos a la casa de la abuela y ella siempre nos cocinaba comida peruana”, confesó el defensor nacional con mucha alegría.

“Si esa era nuestra tradición, íbamos a su casa y ella nos cocinaba la más asombrosa comida peruana. Tuvimos esa tradición por nueve años, así que he probado mucho. Mis favoritos son el cebiche y el cuy...”, agregó para mencionado podcast.

¿QUÉ DIJO OLIVER SONNE SOBRE JUGAR EN EL FÚTBOL PERUANO?

En la misma entrevista que brindó Oliver Sonne, por donde se transmite mediante YouTube, estuvo charlando también sobre diferentes temas. Entre sus declaraciones no dejó pasar el momento para comentar que es hincha del Silkeborg, club donde radica actualmente. No obstante, también confesó cuál es el club europeo que es fanático desde muy niño.

“Mi preferido es el equipo en el que juego ahora (risas). Creo que esa es la respuesta política. Sin embargo, si estamos hablando de todo Europa, Arsenal (de la Premier League) es el que siempre he apoyado desde niño”, dijo Sonne al principio de la entrevista.

Asimismo, los presentadores del programa aprovecharon el momento para realizarle una pregunta algo incomoda al defensa nacional acerca de la supuesta oportunidad de jugar en la Liga 1, ya sea con la camiseta de Universitario de Deportes o Alianza Lima. Ante ello, Sonne no cerró las posibilidades de integrar algún club peruano, pero prefirió no revelar el nombre por estos momentos.

“Si me gustaría jugar en la Liga 1. No diré en qué equipo. ¿Alianza Lima? ¿Universitario? Por eso no lo diré, pero no, a mi me familia y a mí nos encanta el Perú y obviamente cuando sea mayor, ojalá tenga mucha experiencia con la selección peruana, entonces, ¿por qué, no?”, sostuvo para dicho medio muy entusiasmado.

¿QUÉ EDAD TIENE OLIVER SONNE?

Oliver Sonne es un futbolista danés de ascendencia peruana que juega por ahora en el Silkeborg IF de la primera división de la Superliga de Dinamarca. Él nació el 10 de noviembre del 2000 en Herfolge, por lo que tiene 23 años en la actualidad. Hace poco pudo debutar con la selección peruana en la victoria frente a Nicaragua.