El pasado 27 de octubre, Universitario de Deportes logró una importante victoria (3-1) ante Cienciano en el Estadio Monumental, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Esta victoria permite al equipo de Fabián Bustos recuperar la punta del campeonato peruano y la posibilidad de salir bicampeón en el año de su centenario, pero antes tendrá que cumplir con un último objetivo: vencer a Los Chankas en Andahuaylas este fin de semana. Sin embargo, a falta de una fecha para que finalice el torneo nacional, Erick Delgado lanzó una fuerte crítica contra Williams Riveros debido a su desempeño en el campo y propuso a otro jugador crema en su reemplazo. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO ERICK DELGADO SOBRE WILLIAMS RIVERO EN UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

En el último programa de ‘L1 Radio’ de L1 MAX, Erick Delgado, quien se desempeña como panelista, estuvo hablando sobre Universitario de Deportes y sus posibilidades de salir campeón este domingo en Andahuaylas. En ese sentido, hizo énfasis en Williams Rivero por su bajo nivel que viene demostrando en los últimos partidos con la ‘U’, incluso se atrevió a mencionar que no es un jugador que marque la diferencia siendo extranjero.

“No estoy viendo mal, ojo que también he jugado pelota. Tienes que buscar gente que te dé solución. Si criticamos a Ángelo Campos en su momento porque no salvó a Alianza Lima en ciertas cosas en la Copa Libertadores, entonces Williams Riveros tampoco te está ayudando. ¿Cuándo salvó Riveros? La ‘U’ está saliendo campeón porque es un conjunto y está arropado. Cuando ha tenido que salir a buscar el partido, Riveros ha terminado mal parado, tanto así que los hinchas lo han criticado”, dijo al inicio.

Erick Delgado hizo énfasis en Williams Rivero por su bajo nivel que viene demostrando en los últimos partidos con la ‘U’. Foto: Captura L1 Radio

Asimismo, el exportero de Sporting Cristal indicó que el rendimiento del paraguayo no ha sido determinante para que Universitario salga campeón este año, por lo que no dudó en sugerir a otro jugador estudiantil que podría desempeñarse mejor en el campo: Gustavo Dulanto. Además, el popular ‘Loco’ dejó en claro que estas críticas no tienen nada que ver con lo personal, sino que son únicamente a nivel futbolístico.

“No es un tema de gusto personal, no creo que sea un mal jugador, me parece un jugador normal. Si tú traes un jugador extranjero, tiene que marcar la diferencia, yo creo que no marca la diferencia. Yo considero, y eso es a título personal, que Gustavo Dulanto, siendo peruano, podría hacer el trabajo de Riveros”, agregó Delgado en ‘L1 Radio’.

¿CUÁNDO JUEGA UNIVERSITARIO VS. LOS CHANKAS?

La última fecha del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 tendrá un partido muy llamativo: Universitario de Deportes visitará a Los Chankas en Andahuaylas. Este encuentro está programado para el domingo 3 de noviembre a partir de las 3 de la tarde. Un triunfo permitirá que la ‘U’ obtenga el título número 28 en su historia y, a su vez, el bicampeonato.

¿QUÉ PASÓ ENTRE LEAO BUTRÓN Y PUMA CARRANZA?

En declaraciones para el programa ‘Qué tal cancha’, que se transmite por YouTube, Leao Butrón reveló divertidas anécdotas. El exfutbolista recordó que tuvo una fuerte gresca con José ‘Puma’ Carranza en una discoteca durante los años 90. “Sí, yo me he peleado con el ‘Puma’ a golpes, pero yo le pedí disculpas. Yo tenía 20 años y fue en el año 1998 o 1999. Yo estaba en Sporting Cristal y él estaba en la ‘U’. Por más que sea de la ‘U’, tengo que reconocer su trayectoria, sería un desubicado si no reconozco su trayectoria”, dijo al inicio.

En esa misma línea, el exportero de 47 años contó que en ese momento se encontraba con otros deportistas, como Jean Ferrari y el ‘Chino’ Benavides que no dudaron en saludar a los otros jugadores de Universitario y al ‘Puma’. Sin embargo, horas después, Carranza le increpó con una cachetada en señal de advertencia para que no se meta con uno de sus familiares.

“Yo llegaba a una discoteca con toda la gente de Sporting Cristal con “puro vivo”. Estaba con el ‘Chino’ Benavides, Jean Ferrari, entramos y estaba el ‘Puma’ con Paolo Maldonado, creo que ‘Pajita’. Los saludamos y normal. Pasó un par de horas, Jean estaba sazonado, yo fuí a comprar a la barra, que estaba al lado de la mesa de ellos. Salgo con lo que estaba llevando y en eso el ‘Puma’ me dice “oye, no te metas con mi sobrino (‘Machito’ Gómez)” y me mete una cachetada”, narró.

Tras ello, el exjugador de Alianza Lima respondió con un puñetazo; incluso, uno de sus acompañantes tuvo la intención de lanzarle una botella, pero no pasó a mayores. Sin embargo, dejó en claro que le pidió disculpas al exmediocampista por su actitud en ese momento y aseguró que hace poco viajaron juntos, confesando que es una gran persona.

“Él habrá pensado que no le voy a responder porque era “chibolo”. Ahí es donde ‘Paja” se levanta y me quiere meter un botellazo. El ‘Puma’ me quiso levantar en peso pero no podía. Y bueno, ahí quedamos, fueron más insultos, pero quedó ahí. De ahí me lo encontré en la selección peruana, le pedí disculpas, le dije “tío discúlpame, reaccioné mal”. Acabo de viajar con él hace un par de meses, lo terminé de conocer y realmente es una persona espectacular”, sostuvo a dicho medio.