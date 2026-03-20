Por Redacción EC

Han transcurrido ya 11 años desde que aceptara tomar las riendas de la selección peruana de fútbol, y empezara así un exitoso camino rumbo a Rusia 2018. Hoy al respecto vamos a referirnos a Ricardo Gareca como el DT argentino que viene siendo vinculado con Alianza Lima tras la posible salida de Pablo Guede. Los rumores de un acercamiento con Franco Navarro, suelen intensificarse cada vez que el cuadro ‘íntimo’ anda en busca de entrenador, y es ahora cuando el popular ‘Tigre’ sale al frente para romper su silencio, y de esa forma confirmar o negar la existencia de ofrecimientos o conversaciones muy puntuales para tomar la posta de colega bonaerense.

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