Han transcurrido ya 11 años desde que aceptara tomar las riendas de la selección peruana de fútbol, y empezara así un exitoso camino rumbo a Rusia 2018. Hoy al respecto vamos a referirnos a Ricardo Gareca como el DT argentino que viene siendo vinculado con Alianza Lima tras la posible salida de Pablo Guede. Los rumores de un acercamiento con Franco Navarro, suelen intensificarse cada vez que el cuadro ‘íntimo’ anda en busca de entrenador, y es ahora cuando el popular ‘Tigre’ sale al frente para romper su silencio, y de esa forma confirmar o negar la existencia de ofrecimientos o conversaciones muy puntuales para tomar la posta de colega bonaerense.

¿RICARDO GARECA PODRÍA REEMPLAZAR A PABLO GUEDE COMO DT DE ALIANZA LIMA? ESTO RESPONDE EL ‘TIGRE’ AL RESPECTO

El 2018 resulta uno de los años más felices para los peruanos, y esto recordándose el momento cuando de la mano de Ricardo Gareca, la ‘Bicolor’ lograba clasificarse a la Copa del Mundo venciendo a Nueva Zelanda, sin embargo luego su camino cambiaría de destino, para ahora estar siendo rumoreado como posible DT de Alianza Lima.

Reciente entrevista concedida a Panamericana TV, y más puntualmente Teledeportes, expone al popular ‘Tigre’ respondiendo preguntas de Franco Lostaunau, y entorno a también el hecho de poder volver a dirigir sobre territorio patrio.

“Ahora hablar de clubes por el momento, por los compromisos que tengo hasta después del Mundial, no puedo”, refiere Ricardo Gareca cuando se le consulta si aceptaría tomar las riendas de un Alianza Lima que parecería estar quedándose sin DT luego de conversaciones iniciadas por parte de San Lorenzo para contratar a Pablo Guede.

La respuesta brindada por parte del ‘Tigre’ no niega que le interese dicha posibilidad, y más bien está asociada a nueva faceta encaminada hacia incursión en el mundo del streaming.

De manera puntual, y recordando su paso por Universitario de Deportes, Ricardo Gareca revela que “he tenido ofrecimientos en Argentina, en el exterior sobre todo Sudamérica, pero no puedo hacerlos ahora”.

Sin descartar que desde Alianza Lima han intentado contactarse con él para contratarlo, hoy el ex DT de la selección peruana de fútbol confiesa no tener planeado volver a dirigir a algún equipo, analizándolo así tras la conclusión de la Copa del Mundo 2026.

DE ESTA FORMA RICARDO GARECA RECUERDA SU PASO POR LA SELECCIÓN PERUANA DE FÚTBOL

La vida misma trasciende entorno a tus logros o decisiones también, siendo el caso de Ricardo Gareca aquel que ejemplifica a la perfección lo que puede llegar a ocurrir luego de tocar el cielo con las manos logrando la clasificación al torneo de selecciones más importante del mundo.

Con respecto a relación con Christian Cueva, por ejemplo, el ‘Tigre’ ahora haciendo las veces de conductor para “La Sustancia” vía YouTube, responde que dentro de la ‘Bicolor’, fue el futbolista que si bien lo hizo más renegar, asimismo lo terminó deslumbrando.

“Ustedes saben la relación muy estrecha que tengo con él”, puntualiza Ricardo Gareca durante diálogo concedido a Franco Lostaunau de Teledeportes, expresando también que Paolo Guerrero y Jefferson Farfán fueron otros de los jugadores que lo llegaron a impresionar junto a Claudio Pizarro, pero “cuando lo tuve en su buen momento, lo que pasa es que siempre arrastraba lesiones que le imposibilitaban estar bien”.