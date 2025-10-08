Ha iniciado la primavera de manera oficial en Perú, y desde el Gobierno a través del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), continúa dándose a conocer los detalles entorno al clima, y sobre todo acerca de fenómenos atmosféricos que se registran con ciertos niveles de alerta. Con respecto a esto último, ahora la noticia trasciende porque desde el 8 de octubre, el vigésimo tercer friaje estará manifestándose sobre 4 regiones puntuales del país, mientras el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda las mejores recomendaciones para que salvaguardes tu vida.

EL SENAMHI LANZA AVISO SOBRE FENÓMENO QUE AFECTARÁ A 4 REGIONES A PARTIR DEL 8 DE OCTUBRE

De manera periódica, el Senamhi como organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), suele emitir datos relacionados a la probable ocurrencia de acontecimientos que podrían perjudicar a diversas ciudades peruanas, siendo a partir de la medianoche del miércoles 8 de octubre, el inicio previsto entorno a descenso de la temperatura nocturna, y “de ligera a moderada intensidad”.

Ante lo expuesto, hoy resulta importante compartirte los detalles acerca del Aviso N° 353, y mediante el cual pasan a pronosticarse de manera preventiva, desde ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45km/h hasta lluvias que afectarán a 4 de las siguientes regiones de la selva:

Cusco

Madre de Dios

Puno

Ucayali

“Este fenómeno estará asociado al ingreso del vigésimo tercer friaje del año”, remarca el Senamhi acerca de evento atmosférico por el cual se emite alerta amarilla entre la medianoche del miércoles 8 y las 11.59 p.m. del jueves 9 de octubre, pronosticando así que además de precipitaciones, se estima la ocurrencia de persistente cobertura nubosa y descargas eléctricas.

Lluvias acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento es lo que le espera a 4 regiones del Perú entre el miércoles 8 y la noche del jueves 9 de octubre, según Senamhi.

Cabe resaltar en relación al significativo descenso de la temperatura diurna y nocturna en tanto Cusco como Madre de Dios, Puno y Ucayali, que el ambiente más frío y húmedo generado durante las fechas mencionadas, hará que esas poblaciones experimenten los siguientes grados:

Selva sur (Madre de Dios, Puno y Cusco)

- Temperaturas nocturnas podrían llegar hasta los 17 °C.

Sectores de la selva central (sur de Ucayali)

- Los valores de temperaturas nocturnas bordearán los 19 °C

EL INDECI RECOMIENDA LAS SIGUIENTES MEDIDAS PARA QUE PUEDAS PROTEGERTE DEL FRIAJE Y VIENTOS FUERTES

Friaje

- Usa ropa abrigadora, impermeables o paraguas para cubrirte de la lluvia y evita los cambios bruscos de temperatura.

- Intenta mantenerte seco, puesto que la humedad enfría rápidamente el cuerpo.

- No te expongas al aire frío, sobre todo si eres persona adulta mayor.

- En caso de presentar tos o problemas respiratorios, acércate al centro de salud más cercano.

- Ingerir y/o tomar bebidas tibias o calientes.

- En lo posible, procura permanecer en tu vivienda y reduce las actividades al aire libre.

- Incrementa la ingesta de alimentos y líquidos calientes que te brinden calor y energía.

Vientos fuertes

- Asegura bien los techos y vigas para evitar desprendimiento.

- Asegura los vidrios de las ventanas y cubre los puntos de entrada de aire y polvo a tu vivienda.

- Ten cuidado al utilizar lámparas o velas, ya que este fenómeno puede ocasionar su caída, y terminar provocando un incendio.

- Asegúrate de que alrededor de la vivienda no hayan quedado ramas de árboles, postes inestables u otro tipo de material que pudieran generar accidentes.

- Evitar en lo posible salir de tu vivienda.

- Si vas a viajar, infórmate de las condiciones de los vientos en el camino hacia el lugar a donde te diriges.