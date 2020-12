La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puso a disposición de los más de 24 millones de electores, un sitio web que permite elegir el lugar de votación que más les convenga para sufragar en las próximas elecciones generales 2021. Así esta institución busca evitar que los ciudadanos se trasladen por largos trechos y reduzcan el tiempo de exposición fuera de casa ante el peligro que representa la pandemia del nuevo coronavirus.

Pero esta facilidad que la ONPE ha brindado a la ciudadanía tiene un tiempo límite. Recuerda que solo tienes hasta el 31 de diciembre para hacer este cambio, porque a partir del 10 de enero se enviará el nombre del local de votación en el que te tocará asistir.

Cabe destacar que esta herramienta no es de uso obligatorio. Si un ciudadano no hace uso de este aplicativo web, la ONPE le asignará un local de votación dentro del distrito que registra en su DNI y no necesariamente cercano a su vivienda.

Si decides hacer uso de esta herramienta virtual, deberás seguir los siguientes pasos para cambiar tu centro de votación:

Ingresa a eligetulocal.pe y haz clic en “Empezar”. Coloca tu número de DNI, el dígito de verificación del DNI y tu fecha de nacimiento (día, mes y año). Luego, deberás consignar un número de celular al cual se te enviará un código de verificación de 6 dígitos, el mismo que deberás ingresar al sistema. Seguidamente, tras confirmar un correo electrónico, se elige la provincia y/o distrito donde elegirá los locales de votación. Además se podrá determinar si el votante presenta algún tipo de discapacidad con el fin de brindar la atención preferente en el local de votación. La plataforma te brinda la opción de escoger tres locales de votación cercanos a su domicilio actual y posteriormente, el sistema te informará en cuál has sido inscrito.

Estas elecciones contarán con más de 17,000 locales de votación, lo que permitirá que más personas puedan encontrar un centro de sufragio cercano a su ubicación. Los lugares elegidos deben corresponder al departamento que se indica en tu DNI. No hay restricción por provincia o distrito.

La ONPE informó que hasta las primeras horas del domingo 13 de diciembre, ya 79,772 ciudadanos habían ingresado al sitio web “Elige tu local de votación de la ONPE” y escogieron el recinto para sufragar lo más cercano a sus viviendas.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Elecciones 2021: ¿Qué medidas dispuso la ONPE para los comicios ante la COVID-19?