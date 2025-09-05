Como es bien sabido, el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) es considerado uno de los más difíciles y exigentes en el país. De hecho, para poder ingresar a dicha casa de estudios, los postulantes pasan meses de ardua preparación, con el objetivo de obtener una de las vacantes, principalmente, para las carreras de Medicina Humana y Derecho. No obstante, a poco de iniciar un nuevo proceso de admisión, es indispensable conocer los principales errores que cometen los jóvenes, que podría llegar, en algunas ocasiones, a poner en riesgo la prueba. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SON LOS ERRORES MÁS CÓMUNES QUE COMETEN LOS POSTULANTES EN EL EXAMEN DE ADMISIÓN DE SAN MARCOS?

A través de sus plataformas oficiales, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció que los días 13, 14, 20 y 21 de septiembre de 2025 se llevará a cabo el examen de admisión 2026-I, en la que participarán más de 20 mil jóvenes. Por su parte, según la Oficina Central de Admisión (OCA), se aplicará estrictamente sus disposiciones, es decir, entre ellas se deberá presentar al ingreso de la casa de estudios el carné de “postulante-declaración jurada”, el cual no debe contar con firma ni huella dactilar. Asimismo, para evitar ser descalificado de la prueba de admisión próxima, es indispensable tener en cuenta el reglamento.

Llevar los documentos requeridos: Al momento que el postulante llegue a las instalaciones de la UNMSM debe presentar el carné "postulante-declaración jurada", la cual debe descargarse sin firma ni huella mediante la plataforma digital de la universidad. Además tener en cuenta acudir con el DNI vigente para los ciudadanos peruanos, mientras que para extranjeros deben presentar el carné de extranjería o pasaporte.

Evitar llevar objetos no autorizados: La San Marcos indica que los postulantes están prohibidos de llevar lápiz, regla, borrador, tajador, cuadernos, separatas, libros, revistas y hojas dispersas. En cuanto a dispositivos electrónicos no está autorizado llevar smartphone, celular, radio, MP3, MP4, USB, microcámara, smartwatch, tablet ni audífonos. Finalmente queda restringido llevar tarjetas bancarias, medios de transporte electrónico, anillos, cables, piercing, aretes, pulseras, atomizadores, llaveros, llaves, servilletas o dulces.

¿CUÁNTAS VACANTES HAY EN EL EXAMEN DE ADMISIÓN 2026 DE SAN MARCOS?

A continuación, te presentamos la lista de vacantes disponibles que puso a disposición San Marcos para sus postulantes para el presente examen de admisión 2026:

Área A: Ciencias de la Salud (EBR y EBA)

Medicina Humana: 55

Obstetricia: 44

Enfermería: 46

Tecnología Médica (Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica): 17

Tecnología Médica (Terapia Física y Rehabilitación): 17

Tecnología Médica (Radiología): 17

Tecnología Médica (Terapia Ocupacional): 17

Nutrición: 24

Farmacia y Bioquímica: 29

Ciencias de los Alimentos: 10

Toxicología: 11

Odontología: 25

Medicina veterinaria: 20

Psicología: 48

Psicología Organizacional y de la Gestión Humana: 21

Área B: Ciencias Básicas (EBR y EBA)

Química: 28

Ciencias Biológicas: 25

Genética y Biotecnología: 21

Microbiología y Parasitología: 23

Física: 35

Matemática: 49

Estadística: 47

Investigación Operativa: 49

Computación Científica: 48

Área C: Ingeniería (EBR y EBA)

Ingeniería Química: 38

Ingeniería Agroindustrial: 35

Ingeniería del Agua y Tecnologías de Tratamiento: 16

Ingeniería Mecánica de Fluidos: 30

Ingeniería Geológica: 21

Ingeniería Geográfica: 25

Ingeniería de Minas: 15

Ingeniería Metalúrgica: 15

Ingeniería Civil: 27

Ingeniería Ambiental: 15

Arquitectura y Urbanismo: 20

Ingeniería Industrial: 73

Ingeniería Textil y Confecciones: 26

Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo: 18

Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital: 26

Ingeniería Electrónica: 45

Ingeniería Eléctrica: 20

Ingeniería de Telecomunicaciones: 30

Ingeniería Biomédica: 15

Ingeniería Mecatrónica: 20

Ingeniería Nuclear: 20

Ingeniería de Sistemas: 32

Ingeniería de Software: 15

Ciencia de la Computación: 15

Área D: Ciencias Económicas y de la Gestión (EBR y EBA)

Administración: Lima (83), SJL (10), Huaral (10)

Administración de Turismo: Lima (45), SJL (10), Huaral (10)

Administración de Negocios Internacionales: Lima (47), SJL (9), Huaral (9)

Administración de la Gastronomía: 12

Administración Marítima y Portuaria: Lima (11) y Huaral (12)

Marketing: 12

Contabilidad: Lima (99), SJL (20), Huaral (20)

Gestión Tributaria: Lima (35) y SJL (20)

Auditoría Empresarial y del Sector Público: Lima (35) y SJL (20)

Presupuesto y Finanzas Públicas: Lima (35) y SJL (20)

Criminalística Financiera Forense: 40

Economía: 77

Economía Pública: 64

Economía Internacional: 68

Área E: Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (EBR y EBA)